Российская фабрика Roshen увеличила убыток в 65 раз

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Липецкая фабрика Roshen за 2017 год увеличила убыток в 65 раз, сообщает пресс-служба корпорации.

Ранее корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. В июне 2017 года Roshen сообщил, что завершила консервацию производства Липецкой фабрики, также прекратил работу торговый дом корпорации. Глава корпорации два года назад оценивал активы, которые остались в Липецке, в 200 миллионов долларов.

"По итогам 2017 чистый убыток липецкого актива Roshen, законсервированного с 2017 года, составил 311,7 миллиона рублей, увеличившись почти в 65 раз по сравнению с 2016-м (4,8 миллиона рублей)", — сообщили агентству Liga.net в компании.

Сообщается, что убытки сгенерированы за счет того, что производства, а, следовательно, и доходов, у Липецкой фабрики нет. При этом расходы на оплату труда для оставшихся сотрудников, выплаты пособия по сокращению персонала, расходы на электроэнергию, налог на землю остались.

Российский суд в рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС наложил в декабре 2016 года арест на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тысяч квадратных метров. Кого конкретно следствие считает организатором махинаций, не сообщалось. Стоимость арестованной недвижимости — почти 1,5 миллиарда рублей.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики в Украине, Литве, Венгрии и России. Порошенко, выдвигая свою кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло. Продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может. Доля Порошенко в Roshen была передана в независимый "слепой" траст.