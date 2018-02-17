наверх
17.02.201810:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве мужчина пытался сжечь магазин Roshen

    (обновлено: )33560
    Сообщается, что поджигателем оказался уроженец Херсона. После поджога он написал на саже нецензурное слово и убежал.
    Магазин Рошен на Московской площади в Киеве
    espreso.tv

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестный совершил нападение на магазин ТМ Roshen на Московской площади, который находится  рядом с кондитерской фабрикой.

    Продукция компании Roshen
    "Миротворец" в facebook
    Не все в шоколаде. Судебные дела Roshen

    Об инциденте сообщают Стражи.Еспресо.

    Мужчина подбежал к магазину, облил его бензином и поджег. Охрана магазина оперативно среагировала, затушив возгорание.

    Нападающий написал на саже, которая осталась после поджога, нецензурное слово и убежал.

    Правоохранители задержали поджигателя, которым оказался уроженец Херсона. Он сделал это намеренно, заранее приготовив бутылку с зажигательной смесью.

    Ранее сообщалось, что кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежит президенту Петру Порошенко, требует в суде запретить торговой сети "Ашан" использование упаковки для торта, похожей на упаковку "Киевского торта", который выпускает Roshen.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Руслан Бортник
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Призеры мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх (слева направо): Сома Уно (Япония) - серебряная медаль, Юдзуру Ханю (Япония) - золотая медаль, Хавьер Фернандес (Испания) - бронзовая медаль.
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Валентин Наливайченко. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?