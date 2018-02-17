В Киеве мужчина пытался сжечь магазин Roshen

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестный совершил нападение на магазин ТМ Roshen на Московской площади, который находится рядом с кондитерской фабрикой.

Об инциденте сообщают Стражи.Еспресо.

Мужчина подбежал к магазину, облил его бензином и поджег. Охрана магазина оперативно среагировала, затушив возгорание.

Нападающий написал на саже, которая осталась после поджога, нецензурное слово и убежал.

Правоохранители задержали поджигателя, которым оказался уроженец Херсона. Он сделал это намеренно, заранее приготовив бутылку с зажигательной смесью.

Ранее сообщалось, что кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежит президенту Петру Порошенко, требует в суде запретить торговой сети "Ашан" использование упаковки для торта, похожей на упаковку "Киевского торта", который выпускает Roshen.