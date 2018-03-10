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    Киевхлеб

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Киевский торт компании Roshen
    Еще кусочек? "Киевский торт" для президента
    08:51 07.02.2018
    2700
    Пока президент Порошенко активно проводит декоммунизацию, переименовывая целые города и замуровывая невинные панно с рабочими и колхозницами, его бизнес зарабатывает сотни миллионов гривен на советских кондитерских брендах.
    Продукция Roshen
    Суд запретил "Киевхлебу" передавать права на торт "Казковый ключик"
    03:07 17.01.2018
    329
    Предметом спора стало заявление Roshen о том, что упаковка торта "Казковый ключик" производства ПАТ "Киевхлеб" похожа на упаковку торта "Казковый ключик" кондитерской корпорации.
    Гривны, купюры
    Киевскую компанию оштрафовали за имитацию упаковки Roshen
    14:41 06.12.2017
    239
    АМКУ оштрафовал "Киевхлеб" на 219 тысяч гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции - использования упаковки кондитерского изделия-торта "Сказочный ключик", похожей на "Золотой ключик".
    Подорожание хлеба в Киеве. Инфографика
    Подорожание хлеба в Киеве 
    12:56 01.12.2015
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    В первый день зимы в столице подорожал хлеб, сообщили в пресс-службе ПАО "Киевхлеб". О том, как выросли цены, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Продажа хлеба. Архивное фото
    В Киеве с 1 декабря подорожал хлеб
    06:54 01.12.2015
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    Согласно информации ПАБ "Киевхлеб", цена на "украинский столичный подовый", 0,95 кг вырастет на 1,02 грн, на "пшеничный традиционный подовый", 0,65 кг поднимется на 0,60 грн, "батон нарезной киевский" подорожает на 0,30 грн.
    Выпечка хлеба. Архивное фото
    В Киеве с 1 декабря подорожает хлеб
    18:19 30.11.2015
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    Как сообщили в "Киевхлебе", цены на хлеб в столице с 1 декабря вырастут в среднем на 5−15%, буханка "украинского" будет стоить почти 8 грн, батон подорожает до 5,64 грн.
    Продажа хлеба
    В Киеве до конца ноября подорожает хлеб
    14:17 09.11.2015
    750
    Подорожание ожидается на уровне 10-15%, сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и председатель ПАО "Киевхлеб" Владимир Череда. Пока неизвестно, какие сорта хлеба подорожают, а на какие стоимость может не измениться.
    Выпечка хлеба. Архивное фото
    "Дешевый" хлеб в столице будут продавать по "карточке киевлянина", но не всем
    14:14 01.04.2015
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    Столичные власти планируют организовать продажу "социального хлеба" только для малообеспеченных владельцев "карточки киевлянина".
    Молоко. Архивное фото
    АМКУ начал расследования из-за подорожания хлеба, молока, сахара и гречки
    12:48 17.03.2015
    620
    В связи с поступлением в органы Антимонопольного комитета Украины многочисленных обращений от потребителей относительно необоснованного повышения цен на продовольственных рынках, комитетом был принят ряд мер.
    Хлеб
    АМКУ возбудил дело против "Киевхлеба" из-за повышения цен на 30%
    17:46 13.03.2015
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    Киевское отделение антимонопольного комитета начало расследование причин подорожания стоимости хлеба в столице. АМКУ считает, что предприятие "Киевхлеб" необосновано завысило несколько статей расходов.
    Подорожание хлеба в Киеве. Инфографика
    Подорожание хлеба в Киеве 
    12:37 12.03.2015
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    "Киевхлеб", крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий, с 12 марта в очередной раз с начала года повышает отпускные цены на свою продукцию. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Хлеб
    "Киевхлеб" в третий раз поднял цены на хлеб. Что мы будем есть завтра?
    11:28 12.03.2015
    3182
    Цены на хлеб в Киеве и столичном регионе выросли в третий раз с начала года. "Киевхлеб", воспользовавшись паникой на валютном рынке, заложил в себестоимость своей продукции "пиковые цены" на все компоненты – от муки до бензина.
    Выпечка хлеба. Архивное фото
    Цены на хлеб в Киеве выросли на 30%
    09:33 12.03.2015
    1616
    Подорожание вступило в силу 12 марта. Так, украинский столичный подовый (0,95 кг) подорожает с 6,90 гривны до 8,58 гривны (с НДС за 1 шт.), пшеничный традиционный подовый первого сорта (0,65 кг) – с 5,64 гривны до 7,14 гривны.
    Хлеб
    Цены на хлеб в Киеве и области снова повышают
    16:45 05.03.2015
    347
    В сообщении "Киевхлеба" отмечается, что компания вынуждена бъявить об очередном поднятии отпускных цен на свою продукцию с 12 марта на 25-30%. Так, цены на хлеб в Киеве вырастут в среднем в 1,5-2 раза с 2014 года.
    Продажа хлеба
    Новые цены. Хлеб в Киеве дорожает вслед за транспортом
    14:40 19.02.2015
    7290Ситуация в экономике Украины
    В Киеве вслед за городским транспортом подорожал хлеб. При этом гражданам не объясняют, как им выжить в условиях подорожания всего и вся, особенно на фоне анонсированного правительством повышения коммунальных тарифов, пишет Суровягин.
    Работа супермаркета. Архивное фото
    Цены на хлеб в Киеве повышаются на 10-12%
    09:12 18.02.2015
    1092
    В сообщении предприятия отмечается, что предпосылкой данных мероприятий стал рост цен на сырье и энергоносители.
    Хлеб
    Названы повышенные цены на хлеб в Киеве
    17:02 17.02.2015
    902
    Предприятие "Киевхлеб" опубликовало новые, повышенные, цены на хлебобулочную продукцию, которая реализуется в столице. Стоимость вырастет на 0,48 - 0,98 гривен на буханке.
    Работа супермаркета. Архивное фото
    "Киевхлеб" откроет в столице сеть магазинов соцсортов хлеба
    13:17 24.12.2014
    126
    В КГГА отмечают, что в столице на три года зафиксируются цены на социальные сорта хлеба и хлебобулочных изделий, которые пользуются потребительским спросом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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