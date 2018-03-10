Пока президент Порошенко активно проводит декоммунизацию, переименовывая целые города и замуровывая невинные панно с рабочими и колхозницами, его бизнес зарабатывает сотни миллионов гривен на советских кондитерских брендах.
АМКУ оштрафовал "Киевхлеб" на 219 тысяч гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции - использования упаковки кондитерского изделия-торта "Сказочный ключик", похожей на "Золотой ключик".
Согласно информации ПАБ "Киевхлеб", цена на "украинский столичный подовый", 0,95 кг вырастет на 1,02 грн, на "пшеничный традиционный подовый", 0,65 кг поднимется на 0,60 грн, "батон нарезной киевский" подорожает на 0,30 грн.
Подорожание ожидается на уровне 10-15%, сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и председатель ПАО "Киевхлеб" Владимир Череда. Пока неизвестно, какие сорта хлеба подорожают, а на какие стоимость может не измениться.
В связи с поступлением в органы Антимонопольного комитета Украины многочисленных обращений от потребителей относительно необоснованного повышения цен на продовольственных рынках, комитетом был принят ряд мер.
Киевское отделение антимонопольного комитета начало расследование причин подорожания стоимости хлеба в столице. АМКУ считает, что предприятие "Киевхлеб" необосновано завысило несколько статей расходов.
"Киевхлеб", крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий, с 12 марта в очередной раз с начала года повышает отпускные цены на свою продукцию. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Цены на хлеб в Киеве и столичном регионе выросли в третий раз с начала года. "Киевхлеб", воспользовавшись паникой на валютном рынке, заложил в себестоимость своей продукции "пиковые цены" на все компоненты – от муки до бензина.
Подорожание вступило в силу 12 марта. Так, украинский столичный подовый (0,95 кг) подорожает с 6,90 гривны до 8,58 гривны (с НДС за 1 шт.), пшеничный традиционный подовый первого сорта (0,65 кг) – с 5,64 гривны до 7,14 гривны.
В сообщении "Киевхлеба" отмечается, что компания вынуждена бъявить об очередном поднятии отпускных цен на свою продукцию с 12 марта на 25-30%. Так, цены на хлеб в Киеве вырастут в среднем в 1,5-2 раза с 2014 года.
В Киеве вслед за городским транспортом подорожал хлеб. При этом гражданам не объясняют, как им выжить в условиях подорожания всего и вся, особенно на фоне анонсированного правительством повышения коммунальных тарифов, пишет Суровягин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".