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    Стогний: господа министры, займитесь своими обязанностями!

    (обновлено: )441230
    От министра внутренних дел интереснее было бы услышать не о плане по Донбассу, а когда в Киеве прекратятся ежедневные разборки с применением гранатометов и автоматов, или как продвинулись "дела чести" для власти, отмечает Константин Стогний.
    Константин Стогний
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    У министра внутренних дел Арсена Авакова есть свой план по возвращению Донбасса в Украину. Сам глава МВД называет его "тактикой мелких шагов, которым аплодируют все". Подразумевается, что миротворцы на территорию Донбасса будут заходить поэтапно.

    Также, считает министр, Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборантах, а также предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям, чтобы они восстанавливались опережающими темпами.

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    УНИАН
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    "Я думаю, что люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти — парламента, президента и так далее. Но это нормальная международная практика", — добавил Аваков.

    Телеведущий, бывший спикер МВД Константин Стогний называет кратко и емко характеризует деятельность украинских министров.

    "Чертешо! Министр культуры недавно нес какой-то бред про генетику. Министр соцполитики рассказывал украинцам о пользе скудного питания. Теперь вот министр внутренних дел, аки Меркель, рассказал о своем "плане по возвращению Донбасса", — написал Стогний на своей странице в Facebook.

    Господа министры, обратился телеведущий, а не могли бы вы заняться выполнением своих прямых обязанностей? А то, как говаривала моя покойная бабушка: "Все хотят мир спасать, только маме посуду помыть на кухне помочь никто не хочет!".

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    "Мне от министра внутренних дел значительно интересней было бы услышать план о том, когда в столице ежедневные разборки с применением гранатометов и автоматов прекратятся. Или как продвинулись "дела чести", типа перестрелки в Княжичах. Или кто убил Бузину и Шеремета…", — перечислил Стогний.

    Скриншот с Facebook
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