Геращенко проиграл суд по клевете

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Журналист Константин Стогний выиграл суд против советника министра МВД Антона Геращенко за публичное обвинение-дискредитацию, сообщает "Страна".

Нардеп Антон Геращенко публично заявил, что Константин Стогний во время Майдана служил в МВД под руководством министра Захарченко. При этом Стогний задолго до Майдана ушел с государственной службы, поэтому и решил притянуть нардепа к ответственности за клевету.

"Более года назад, комментируя события в Княжичах, Геращенко назвал меня пресс-секретарем Захарченко, который расстреливал людей на Майдане. При том, что я уволился из министерства задолго до событий на Майдане", — вспоминает Стогний.

Напомним, в исковом заявлении Стогния сказано, что Геращенко распространял информацию, которая "является недостоверной, не соответствует действительности, наносит обиду и порочит честь и деловую репутацию Константина Стогния".

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Печерский суд удовлетворил иск Стогния, обязав нардепа Антона Геращенко написать опровержение своим словам.

"Теперь у Геращенко есть официальный документ, что он — лжец", — отметил Стогний.

По словам Стогния, суд всячески затягивал процесс, несмотря на наличие официального документа об увольнении Стогния из МВД.

"Были забавные казусы, например, чтобы дело рассматривал не Печерский суд, а Харьковский по прописке. Но он народный депутат и временно должен быть в Киеве. Я обратился в миграционную службу и попросил наказать гражданина Геращенко за нарушение законодательства, раз он не зарегистрирован на месте работы. В итоге от идеи проведения заседания в харьковском суде отказались", — прокомментировал "Стране" Стогний.

Напомним, открытый конфликт между Стогнием и Геращенко начался после трагедии в Княжичах под Киевом, в результате которой погибли пять правоохранителей. Журналист выдвинул версию причин трагедии, которая Геращенко совершенно не понравилась.