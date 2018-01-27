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    Культура

    На ночь глядя. Вятрович продолжил дискуссию о "вражеских" артистах

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (545)

    (обновлено: )16310
    Директор Института нацпамяти, говоря об артистах,"которых использует враг", провел символическую параллель с красивым ножом в руках врага.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович продолжил развернувшуюся накануне дискуссию о деятелях искусств "русского мира" и "русификации украинцев".

    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото
    Соцсети: вятровичей много, а Цой, Высоцкий, Булгаков - навсегда

    В сети разгорелась дискуссия из-за высказываний директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о некоторых российских и советских деятелях культуры. В частности, Вятрович назвал изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой, писателя Михаила Булгакова. 

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    "О разнице в восприятии. Есть хороший нож. Вы любуетесь им, когда он лежит на столе. Он вызывает определенное беспокойство в руках другого человека. Он пугает, когда этот другой человек — враг. Часть украинцев хотят любоваться красивой рукояткой ножа даже, когда понятно, что он в руках убийцы", — написал Вятрович на своей странице в Facebook в ночь на субботу, 27 января. 

    Facebook Владимира Вятровича
    Комментарий Владимира Вятровича о ноже с красивой рукояткой

    В комментариях к своему посту директор Института нацпамяти позже добавил: "Это к дискуссии о деятелях искусств, которых использует враг".

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    Ранее Вятрович критически высказался о запрете т.н. "бандеровской идеологии" в Польше.

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