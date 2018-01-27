На ночь глядя. Вятрович продолжил дискуссию о "вражеских" артистах

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович продолжил развернувшуюся накануне дискуссию о деятелях искусств "русского мира" и "русификации украинцев".

В сети разгорелась дискуссия из-за высказываний директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о некоторых российских и советских деятелях культуры. В частности, Вятрович назвал изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой, писателя Михаила Булгакова.

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"О разнице в восприятии. Есть хороший нож. Вы любуетесь им, когда он лежит на столе. Он вызывает определенное беспокойство в руках другого человека. Он пугает, когда этот другой человек — враг. Часть украинцев хотят любоваться красивой рукояткой ножа даже, когда понятно, что он в руках убийцы", — написал Вятрович на своей странице в Facebook в ночь на субботу, 27 января.

Facebook Владимира Вятровича Комментарий Владимира Вятровича о ноже с красивой рукояткой

В комментариях к своему посту директор Института нацпамяти позже добавил: "Это к дискуссии о деятелях искусств, которых использует враг".

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Ранее Вятрович критически высказался о запрете т.н. "бандеровской идеологии" в Польше.