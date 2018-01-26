"Щупальцы русского мира". Вятрович увидел опасность в творчестве Булгакова, Цоя и Высоцкого

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Директор института национальной памяти Владимир Вятрович назвал изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой, писателя Михаила Булгакова. Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook.

Пост Владимира Вятровича в Facebook

"Не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидны как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирония судьбы", "восьмое марта", булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом на котором каждый империализм возводит храм своего величия", — написал Вятрович после 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого.

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Напомним, 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет.