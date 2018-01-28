"Курение убивает": Вятрович снова об "опасности" Цоя и Высоцкого

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович пояснил свои слова о том, что музыканты Владимир Высоцкий и Виктор Цой "опасны" для Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дискуссию о возможности использования Россией определенного деятеля культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя запрещать, а если можно, то кого именно", — написал Вятрович.

Вятрович отметил, что в принципе не призывал запрещать в Украине творчество каких-либо исполнителей, за исключением тех, кто открыто поддерживает российскую агрессию. Однако, по его словам, имена музыкантов "могут использовать" в целях Москвы.

Свое высказывание об исходящей опасности он сравнил с надписью "Курение убивает" на пачках табачных изделий. Вятрович подчеркнул, что цель этих слов — не запретить курение, а рассказать о последствиях.

Скриншот с сайта Facebook

Ранее директор института национальной памяти Владимир Вятрович назвал изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой, писателя Михаила Булгакова.