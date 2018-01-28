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    Политика

    "Курение убивает": Вятрович снова об "опасности" Цоя и Высоцкого

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (549)

    (обновлено: )1256131
    По словам Вятровича, он не призывал запрещать в Украине творчество каких-либо исполнителей. Директор института национальной памяти Украины отметил, что имена музыкантов "могут использовать" в целях Москвы.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович пояснил свои слова о том, что музыканты Владимир Высоцкий и Виктор Цой "опасны" для Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Дискуссию о возможности использования Россией определенного деятеля культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя запрещать, а если можно, то кого именно", — написал Вятрович. 

    Вятрович отметил, что в принципе не призывал запрещать в Украине творчество каких-либо исполнителей, за исключением тех, кто открыто поддерживает российскую агрессию. Однако, по его словам, имена музыкантов "могут использовать" в целях Москвы.

    Свое высказывание об исходящей опасности он сравнил с надписью "Курение убивает" на пачках табачных изделий. Вятрович подчеркнул, что цель этих слов — не запретить курение, а рассказать о последствиях.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ранее директор института национальной памяти Владимир Вятрович назвал изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой, писателя Михаила Булгакова.

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