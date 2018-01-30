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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: кто как понял, Нацдружины это шоу силы?

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    Националистический радикализм крепчает (140)

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    На улицы столицы вышли многочисленные представители "Национальных дружин". Последние два дня фото и видео колонны молодых дружинников не покидают первые полосы СМИ и самые горячие обсуждения в соцсетях. Но, кто же они – парни из "Нацдружин"?
    Факельный марш в честь героев Крут
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Появление на центральных улицах столицы внушительного количества молодых спортивных парней из "Национальных дружин" произвело фурор в отечественных СМИ. В воскресенье, 28 января, в Киеве партия "Национальный корпус", созданная на основе полка спецназначения МВД "Азов", провела присягу представителей "Национальных дружин". "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп  Андрей Билецкий, связывают непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым. 

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    Днем позже, когда украинцы чтили память героев Крут, ряд правых организаций провели факельные шествия и другие мероприятия по случаю 100-летия исторического боя под Крутами. Среди участников шествий в столице тоже фигурировали члены организации "Национальные дружины" и партии "Национального корпуса". Взволнованных появлением столь массовой дружины украинцев успокоил советник главы МВД Иван Варченко: члены дружин имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Нацполиции или Нацгвардии. Вот только в соцсетях беспокойство по этому поводу только разрастается.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

     

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