Соцсети: кто как понял, Нацдружины это шоу силы?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Появление на центральных улицах столицы внушительного количества молодых спортивных парней из "Национальных дружин" произвело фурор в отечественных СМИ. В воскресенье, 28 января, в Киеве партия "Национальный корпус", созданная на основе полка спецназначения МВД "Азов", провела присягу представителей "Национальных дружин". "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, связывают непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым.

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Днем позже, когда украинцы чтили память героев Крут, ряд правых организаций провели факельные шествия и другие мероприятия по случаю 100-летия исторического боя под Крутами. Среди участников шествий в столице тоже фигурировали члены организации "Национальные дружины" и партии "Национального корпуса". Взволнованных появлением столь массовой дружины украинцев успокоил советник главы МВД Иван Варченко: члены дружин имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Нацполиции или Нацгвардии. Вот только в соцсетях беспокойство по этому поводу только разрастается.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook