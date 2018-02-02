В БПП перечислили угрозы, исходящие о "Национальных дружин"

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Создание в Украине общественных военизированных формирований несет угрозу, убежден народный депутат фракции БПП, член парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Валерий Карпунцов.

"Создание организованных военизированных формирований, по моему мнению, является угрозой. Согласно закону об охране общественного порядка и государственной границы, общественные организации могут содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка. Представители общественных организаций могут вместе с правоохранителями, по заданию соответствующих подразделений правоохранительных органов, выполнять определенные задачи по охране общественного порядка. Однако, когда мы видим четко вертикально интегрированную структуру "Национальных дружин", которая наследует военную структуру по признакам дисциплины, иерархии, то у нас есть соответствующая статья в Уголовном кодексе, которая предусматривает ответственность за создание незаконных вооруженных формирований", — заявил Карпунцов, которого цитирует пресс-служба БПП.

Применительно к "Нацдружинам" нардеп отметил, что в данном случае речь идет не только о военном огнестрельном оружии: "Понятно, что публично это оружие никто не будет демонстрировать, а в нужный момент оно появится, начиная с охотничьего нарезного".

"Правоохранительные органы должны четко применять нормы закона в отношении тех организаций, которые, пользуясь слабостью правоохранительной системы и усталостью общества от диктата криминалитета, пытаются действовать за пределами правового пол", — резюмировал Карпунцов.

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В Киеве в понедельник, 29 января, партия "Национальный корпус", которая была создана на основе полка спецназначения МВД "Азов", провела присягу представителей "Национальных дружин". "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, СМИ связывают непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым.