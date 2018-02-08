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    Билецкий назвал "уважительную причину" ношения балаклав в "Нацдружинах"

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    Националистический радикализм крепчает (170)

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    По словам лидера "Национального корпуса", в "Национальных дружинах" состоят люди, которые выехали либо из Крыма, либо с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
    Канал на Youtube NEWSONE

    Некоторые члены общественной организации "Национальные дружины" скрывают свои лица, потому что они переехали из Крыма или неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, заявил внефракционный народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

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    По его словам, менее 10% членов "Нацдружин" носят балаклавы (или шарфы — бафы), но у них для этого есть уважительная причина.

    "Огромное количество людей, я знаю это по "Азову", прячут лица даже в полку, потому что они из Крыма, из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. А у них там семьи", — пояснил Билецкий в эфире телеканала NEWSONE

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    Он уточнил также,что преференции в членстве в организации "Национальные дружины" предоставляются тем мужчинам, которые пришли с фронта.

    В Киеве в понедельник, 29 января, партия "Национальный корпус", которая была создана на основе полка спецназначения МВД "Азов", провела присягу представителей "Национальных дружин". "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, СМИ связывают непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым.

    Ранее ряд экспертов и политиков, в том числе и провластных, высказывали опасения в связи с появлением на улицах городов "Национальных дружин". 

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