"Нацдружины" рассказали о финансировании и форме, похожей на "беркутовскую"

Фото Facebook "Национального корпуса"

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Члены "Нацдружин" сами выкупают куртки, которые им шьют на заказ и их форма похожа на униформу "беркутовцев", поскольку подобный камуфляж используется в мировой практике.

Об этом заявил один из основателей ОО "Национальные дружины" Юрий Капля в интервью "Украинской правде".

"Что касается того, якобы наша форма похожа на униформу "Беркута", то "Азов" свою военную технику разрисовывает в камуфляж "осколок". Он похож на куски разбитого стекла…Ходить в городе в военном камуфляже неправильно. Есть мировая практика — использования в камуфляже для улиц белого, серого, черного цветов. То есть мы выбрали дизайн "обломок", но в другой цветовой гамме", — объяснил Капля.

По его словам, себестоимость одной куртки обходится в 600 гривен. Всего "Нацдружины" заказали около тысячи таких курток на общую сумму 600 тысяч гривен.

"Есть человек, который владеет магазином "Милитарист", имеет свой бренд M-TAC. Мы специально выбрали дизайн "анорак" (куртка с капюшоном, без разреза с молнией впереди, что надевается через голову, — Ред). Потому что нет фурнитуры, меньше себестоимость…Этот человек шил форму не только для "Азова", но и для спецназа и различным структурам, которые находятся на фронте. Мы договорились, что нам сошьют определенное количество курток, а мы будем их постепенно выкупать по себестоимости", — сказал Капля.

Капля отметил, что когда в "Нацдружину" приходит новый человек, то его предупреждают о том, что он должен купить форму за свои деньги. Он также добавил, что организация существует за счет помощи от представителей бизнеса, которые симпатизируют азовскому движению.

"У нас большая сетевая структура по всей Украине, централизованно никаких финансовых вливаний по сути нет. Мы против помощи наличными — нам нужны форма, горючее для машин и прочее", — заявил Капля.

Кроме того, он утверждает, что не существует договора между предпринимателями и "дружинниками", которые якобы обещают "крышу" в обмен на помощь и не будут оружием в чужих руках.

Он добавил, что ему не понятно, почему их называют: "агентами Кремля", "агентами олигархов" и "псами Авакова".

Партия "Национальный корпус" 28 января устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. При этом в организации заявили, что народные дружины "не боятся использовать силу, чтобы установить на улицах порядок". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.