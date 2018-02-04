"Нас не надо защищать". В Киеве протестовали против "Нацдружин"

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 февраля, в Киеве на Подоле прошел митинг против "Нацдружин", которые ранее прошли маршем по Крещатику. Об этом сообщает "Украинская правда".

В митинге принимали участие от 20 до 30 человек. Среди них — преимущественно молодые люди, студенты, художники, IT-шники. Они заявили, что за порядком в стране должна следить полиция, а "Нацдружины" для этого не нужны.

Среди лозунгов митингующих: "Не хотим никаких нацдружин", "Там, где ходят строем, свободы не будет", "Титушкованные нацдружины не нужны", и т.д.

Позже участники акции двинулись символическим шествием по Подолу: от памятника Петру Сагайдачному до Почтовой площади. Митингующие шли под барабаны, скандируя "Нас не надо защищать".

Партия "Национальный корпус" 28 января устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. При этом в организации заявили, что народные дружины "не боятся использовать силу, чтобы установить на улицах порядок". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.