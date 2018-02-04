наверх
04.02.201818:41
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    "Нас не надо защищать". В Киеве протестовали против "Нацдружин"

    (обновлено: )874230
    Участники акции двинулись символическим шествием по Подолу: от памятника Петру Сагайдачному до Почтовой площади. Митингующие шли под барабаны, скандируя "Нас не надо защищать".
    В Киеве прошел митинг против Нацдружин
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 февраля, в Киеве на Подоле прошел митинг против "Нацдружин", которые ранее прошли маршем по Крещатику. Об этом сообщает "Украинская правда".

    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    pravda.com.ua/rus/
    Саакашвили, люди в черном и флаг США. Марш в Киеве за импичмент Порошенко

    В митинге принимали участие от 20 до 30 человек. Среди них — преимущественно молодые люди, студенты, художники, IT-шники. Они заявили, что за порядком в стране должна следить полиция, а "Нацдружины" для этого не нужны.

    Среди лозунгов митингующих: "Не хотим никаких нацдружин", "Там, где ходят строем, свободы не будет", "Титушкованные нацдружины не нужны", и т.д.

    Позже участники акции двинулись символическим шествием по Подолу: от памятника Петру Сагайдачному до Почтовой площади. Митингующие шли под барабаны, скандируя "Нас не надо защищать".

    Партия "Национальный корпус" 28 января устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. При этом в организации заявили, что народные дружины "не боятся использовать силу, чтобы установить на улицах порядок". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Украина - Польша: Бандера раздора