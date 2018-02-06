"Нацдружина": порядок в стране под диктовку "Народного фронта"

Фото Facebook "Национального корпуса"

Кирилл Горбунов, обозреватель

Не успел начаться 2018 год, как Порошенко попал под перекрестный огонь западных союзников и отечественных политико-административных элит. Впереди Петру Алексеевичу предстоят два предвыборных года, а война на оба "фронта" не позволит остаться на второй срок. Перед ним стоит выбор: либо укреплять коалиционный альянс, либо выгодно обменять "хунту" на поддержку международных кураторов.

Судя по всему, пока что президент выбрал первый вариант. По вертикали и горизонтали власти, люди, связанные с БПП и "Народным фронтом", организовали плотный антиреформаторский заслон.

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Впрочем, взаимодействие Петра Алексеевича с лидерами НФ больше похоже на предварительные ласки: отменить конкурсный отбор председателей местных государственных администраций и руководителей центральных органов исполнительной власти – легко. Взять контроль над руководством НАБУ – пожалуйста. Переформатирование ЦИК "на двоих" – почему нет? Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение – да с радостью. Но как только вопрос заходит о слиянии двух партий, президент заигрывания фронтовиков моментально отторгает. Ничего удивительного. Зная характер лидера нации, можно утверждать, что любит он только "сверху". Чего парламентско-президентская форма правления, заявленная НФ как желаемый итог "брачных игр" с гарантом, не предполагает. В случае проведения конституционной реформы в редакции НФ, полномочия Порошенко существенно ограничиваются: они передаются Верховной Раде и назначаемому ею премьер-министру. Более того, президента предлагается назначать в парламенте, а не на прямых выборах.

Несмотря на кризис собственного режима, Порошенко не спешит уступать доминирующее положение в политико-экономическом пространстве страны. Но "партнеры" не сдаются.

На фоне международных коррупционных скандалов, сопровождавших гаранта, 12 января появляется заявление Яценюка в FB. Он убеждал читателей, что слухи о его миллиардных финансовых и бизнес активах – лишь часть более широкой кампании по уничтожению его имиджа. На самом деле Арсений Петрович воплощал идеалы Майдана и впредь собирается это делать. В подтверждение экс-премьер-министр открыто продал долю в телеканале "Эспрессо". Не то, что некоторые "недалекие коррумпированные политиканы. Они бы точно поступили по-другому. Потому что делали так раньше: продали бы канал через офшоры или слепые трасты без уплаты налогов в пользу граждан Украины". И хотя фамилии Петра Алексеевича он не называл, вполне очевидно, о ком идет речь в посте.

Среди всех обвинений в адрес нынешнего президента одно прозвучало наиболее радикально. Так, на страницах идеологического отдела НАТО, в издании Atlantic Council, появился блог старшего научного сотрудника Центра Евразии о перспективах "Третьего Майдана". Диана Френсис угрожает Порошенко: "В стране кроме мощной призывной армии есть множество патриотически настроенных ветеранов… Этот факт принципиально меняет качество любой будущей уличной революции, которая может разгореться, если нынешний режим откажется полноценно реформировать страну до выборов 2019 года … Киеве уже готова группа из 200 технократов, способных осуществить немедленную мирную передачу власти". По ее словам, международная общественность поддержит государственный переворот.

Вопрос в другом – поддержит ли Аваков? В силу должностных обязанностей Арсен Борисович должен пресечь любое посягательство на власть. Со слов влиятельного эксперта может показаться, что между министром ВД и недовольными западными менторами уже есть неформальная договоренность о замене президента. Ведь проникновению Саакашвили через границу и дальнейшим политическим гастролям он никак не препятствовал. Более того, обладал возможностью экстрадировать Михо в Грузию, чего тоже не сделал.

В любом случае, даже если договоренностей между ними нет, заявление Дианы Френсис – великолепный повод укрепить переговорные позиции в торгах с ПАП. Раз уж американцы угрожают уличными протестами, эти угрозы нужно опредметить. Так на политическую арену выходит "Национальная дружина". Стройные серо-черные ряды радикальных националистов, прошедших войну на Донбассе. Их новый "фронт" – улицы украинских городов. Их цель – навести "украинский порядок".

Арсен Борисович жестко раскритиковал ее создание, однако демонстрация им подобного общественно-силового ресурса была бы прекрасной возможностью напомнить: без его, Авакова, поддержки, судьбу Петра Алексеевича будет решать улица, а не волеизъявление избирателей. Пример тому – принятие бюджета и самороспуск черкасского горсовета под давлением дружинников.

Хотя сами "общественники" открещиваются от опеки министра ВД, поддержка "Народного Фронта" все же прослеживается. "Нацдружина" является гражданским объединением, законность создания которого должен проверять Минюст. Это уличное объединение претендует на параллельные с полицией функции, а в ряды новобранцев приглашаются люди с оружием, о чем указано в анкете кандидата. Тем не менее, вопросов к организации не возникло. Видимо поэтому в интервью основатель НД Игорь Михайленко назвал Павла Петренко, главу этого ведомства, "уважаемым" им политиком. Совпадение ли, что последний является функционером "Народного фронта"?

Но Порошенко отмалчивается. Видимо на Банковой нет стратегии – даже если гарант вдруг согласится на слияние двух политсил, еще не понятно, что и кому по итогу совместного похода в парламент достанется. И уж тем более нет определенности с проведением конституционной реформы. Поэтому технологи президента действуют "по ситуации". Однако, чем дольше Петр Алексеевич будет затягивать с решением внутриполитических проблем, тем более "ситуация" будет тяготеть к ожесточенной конфронтации и "Третьему Майдану".