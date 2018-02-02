Генштаб заявил о готовности сотрудничать с Нацдружинами

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Генштаб ВСУ готов сотрудничать с общественными организациями участников и ветеранов военной операции в Донбассе, которые будут сохранять политический нейтралитет.

Об этом заявил глава генштаба украинской армии Виктор Муженко. По его словам, эти структуры могут заняться военной подготовкой населения.

"Создание мощной системы территориальной обороны, оптимизация деятельности ее структуры и подготовки всегда остаются среди главных приоритетов вооруженных сил Украины. В этих вопросах, которые тесно связаны также с подготовкой кадрового резерва для вооруженных сил, мы рассчитываем на содействие со стороны участников антитеррористической операции и созданных ими общественных организаций, которые действительно настроены на сотрудничество", — цитирует пресс-служба генштаба Муженко.

Партия "Национальный корпус" 28 января устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. При этом в организации заявили, что народные дружины "не боятся использовать силу, чтобы установить на улицах порядок". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.