Все, что нужно знать о "Национальных дружинах"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В воскресенье, 28 января, 600 новых участников "Национальных дружин" приняли присягу на территории "Косого капонира" "Киевской крепости".

Целью "Национальных дружин", как написано на их сайте, является обеспечение порядка на улицах городов Украины. Личный состав организации — это бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане. Действуют эти дружины в 13 украинских городах.

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Подробнее о деятельности этой организации в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал пресс-секретарь "Национальных дружин" Игорь Вдовин.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Яким чином створена організація, і за яким законом вона діятиме?

— Організація створена близько року тому, діє вона за законом про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону.

Діятиме вона разом із патрульною поліцією? Тобто це патрулювання, чи як це виглядатиме?

— У нас є декілька форм діяльності. Значить, це природоохоронні акції, це і патрулювання наших міст, і плюс виявлення соціальних виразок на кшталт наркоманії та сурогатного алкоголю. Діємо ми поки що без координації з поліцією, якщо ми виявляємо якогось порушника, ми його затримуємо в рамках діючого законодавства, просто до прибуття поліції, а потім передаємо до рук правоохоронних органів.

Хто визначає, що це, власне, і є порушник? І хто уповноважив, зокрема, цю організацію на затримання цієї людини?

— Розумієте, якщо до нас надходять скарги, що, наприклад, в тому чи іншому районі міста кожен вечір розмальовують стіни рекламою наркотиків, то виключно з моральної точки зору нашої ця людина є порушник. Тому що вона рекламує незаконні засоби.

То треба звертатися до поліції, певно, або бути з поліцією, чи як це все ж, ви кажете, що поки що не з поліцією, не координуємося?

— Самостійно, ми їх затримуємо, проводимо з ними профілактичну роботу, а потім вже викликаємо поліцію.

А це передбачено законодавством, що ви можете без поліції це робити?

— Без працівників поліції ми можемо зробити, по закону України про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону, те, що я називав. Не можу вам процитувати, на жаль, закону сам цей розділ, але там таке є, там це значиться.

А ви не відповіли на запитання, а хто, власне, визначає саму законність самих цих дій? От ви кажете, що там боротися з наркоманією, з розповсюдженням незаконного алкоголю і так далі. А хто це визначає? Тобто там хтось перевіряє, що це незаконний обіг алкоголю і так далі?

— Звичайно, це ми перевіряємо власними силами. Спочатку ми проводимо розвідку, а потім вже визначаємо, чи це є законно, чи незаконно. Якщо, наприклад, наливайки продають неповнолітньому алкоголь, то це є законно чи незаконно?

А як ви це робите, скажіть? Ви берете неповнолітнього та…

— Пишемо заяву до поліції, що просимо перевірити ті чи інші заклади, а якщо у нас є зафіксоване на відео, то я думаю, що тут зайві якісь докази потрібні. …наприклад, алкоголь з пластикових пляшок невідомого походження.

Пане Ігорю, тут саме питання в тому, що як це робить громадська організація, просто цікава сама схема? Тобто ви берете неповнолітнього і кажете: йди, спитай, чи продають там тобі алкоголь, чи як?

— Так, йде неповнолітній, з ним йде людина…

Тобто ви долучаєте до роботи неповнолітніх, виходить, а згідно вашого статуту від 18 років можна брати участь в організації?

— Так, але є у нас і неповнолітні небайдужі, так би мовити, переживаючі люди за організацію, вони не є членами, але вони допомагають нам.

Зрозуміло. Скажіть, будь-ласка, а навіщо членам цієї організації зброя?

— У нас немає зброї.

Ми поцікавилися як журналісти, зайшли на сайт, а там одразу є такий рядок: "Вкажіть, будь-ласка, чи є у вас легальна зброя?"

— Це наш ідеологічний відділ, тобто рекрутичний відділ працює, і якщо у нас, навіть у когось з членів організації є зброя, то вона зареєстрована, все відповідно у рамках закону.

То все ж таки є зброя?

— Зареєстрована, у деяких членів, є. Але наша організація в цілому не озброєна.

А на патрулювання вони мають право виходити зі своєю зброєю?

— На патрулювання ніхто не виходить зі зброєю, виходять виключно без зброї.

Ще одне питання, щодо фінансування. Його, певно, вам дуже часто ставлять, але розкажіть, хто фінансує організацію?

— Організацію ніхто не фінансує, фінансування організації відбувається виключно на добровільні внески її членів.

Тобто люди, які складають і представляють, вони і вносять гроші?

— Так.

А як, де вони беруть ці гроші, якщо вони, виходить, не працюють, а лише займаються цією роботою в рамках організації?

— Ні, люди і працюють, і займаються роботою в рамках організації.

У вільний час?

— Так.

Також в одному з інтерв'ю один із очільників організації, Роман Чернишов, сказав про те, що також фінансуються і бізнес-структурами, чи є у вас інформація про це? Украинское фото Политическая шизофрения. Так где Порошенко - президент, а где - бизнесмен?

— Мені, на жаль, нічого невідомо про бізнес-структури, але якщо якісь певні бізнесмени хочуть допомогти, то ми не відмовляємося і ведемо конструктивний діалог з представниками оцього бізнесу.

Потім, якщо цей бізнесмен звернеться з якимось проханням з приводу бізнесу іншого бізнесмена, то ви також сприяєте у вирішенні певних корпоративних, приватних проблем, чи ні?

— Ні, ми не беремо участі в жодних корпоративних розбірках, рейдерських замовленнях або захопленнях, ми діємо виключно в рамках юридичного правового поля, який визначений законом України.

Але охорону ви здійснюєте, у вас на сайті написано про те, що можна звертатися за охороною також?

— За охороною, теж, мені наразі невідомо, чи здійснюють наші хлопці, наші бійці, охорону.

Ранее советник главы МВД Иван Варченко заявил, что патрулирование улиц нацдружинники должны осуществлять совместно с Национальной полицией или НГУ.

А политолог Вадим Карасев считает, что нынешней власти крайне необходимо контролировать действия радикалов, чтобы их энергия не обернулась против нее, особенно, накануне выборов. Поэтому созданием "Нацдружин" власть показывает, что контролирует улицы, подчеркнул он.