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    Киев

    В Киеве националисты собирают вече "Смерть России"

    Тема:

    Радикальный экстремизм охватил Украину (177)

    (обновлено: )955325
    Акция националистов запланирована на воскресенье, 18 февраля. Начало - в 15:00 на Майдане Незалежности. В ОУН сообщили, что вече приурочено к дате начала массовых убийств в центре Киева.
    Николай Коханивский (в центре) на вече к третьей годовщине штурма Администрации Януковича в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Националисты анонсировали на воскресенье, 18 февраля, вече в Киеве, организатором выступает ОУН.

    Начало акции запланировано на 15:00 на Майдане Незалежности. 

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    В ОУН сообщили, что вече приурочено к событиям 18 февраля 2014 года — дате начала массовых убийств на Майдане. 

    После вече националисты намерены пройти маршем к зданию Россотрудничества, расположенному на Подоле.

    facebook.com/events
    Анонс события в Facebook "Смерть России"

    Ранее участники вече "Движения новых сил" Михаила Саакашвили анонсировали на 18 февраля митинги по всей Украине. В частности, в этот день на Майдане Независимости объявят "решение об отставке" Петра Порошенко с поста президента Украины.

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