В Киеве националисты собирают вече "Смерть России"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Националисты анонсировали на воскресенье, 18 февраля, вече в Киеве, организатором выступает ОУН.

Начало акции запланировано на 15:00 на Майдане Незалежности.

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В ОУН сообщили, что вече приурочено к событиям 18 февраля 2014 года — дате начала массовых убийств на Майдане.

После вече националисты намерены пройти маршем к зданию Россотрудничества, расположенному на Подоле.

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Ранее участники вече "Движения новых сил" Михаила Саакашвили анонсировали на 18 февраля митинги по всей Украине. В частности, в этот день на Майдане Независимости объявят "решение об отставке" Петра Порошенко с поста президента Украины.