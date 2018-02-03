Из Харькова: дружинники из народа, рассмотрим мировой опыт

Фото Facebook "Национального корпуса"

РИА Новости Украина

Тезис о том, что монополия на насилие должна быть у государства, звучит вполне логично: государство по сути своей и есть аппарат принуждения, т.е. насилия. Но насилие государства ограниченно законами, которые обычно является продуктом общественного консенсуса, частью общественного договора. Поэтому любые "внесистемные" силовые структуры, лишенные ограничителя в виде закона, вызывают вполне обоснованную настороженность и даже страх у обывателей, пишет харьковское издание Status Quo.

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Оно решило совершить небольшой экскурс в историю негосударственных силовых организаций разных стран и исторических эпох. Экскурс этот приведет читателей к весьма неожиданным выводам: "негосударственное" насилие — далеко не всегда зло.

Национальная гвардия. США

Фото из открытых источников Дружинники. Национальная гвардия. США

Нацгвардия – ныне добровольный резерв вооруженных сил и ВВС США — начала создаваться еще задолго до получения штатами независимости от Английского королевства. В первой половине XVI века начали формироваться отряды "минитменов" (minuteman) – вооруженных людей, готовых выступить на защиту общественного порядка в режиме "минутной готовности". Самые старые подразделения Национальной гвардии — потомки трех милицейских полков, организованных колонистами штата Массачусетс в 1636 году.

Нацгвардия США объединяет почти полмиллиона человек. Люди, служащие в ней, заняты на основной работе и проходят боевую подготовку по выходным – 48 четырехчасовых программ в год. Их также направляют на сборы в двухнедельные лагеря, подключают к войсковым и командно-штабным учениям вместе с регулярными частями. В случае отказа отпустить национальных гвардейцев на сборы или на задания работодателей могут привлечь к уголовной ответственности.

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Национальная гвардия может быть задействована в чрезвычайных ситуациях (ликвидация последствий стихийных бедствий, поддержание правопорядка в случае массовых волнений и другие). Фактически выполняет функции внутренних войск.

Добровольная народная охрана. Российская империя

Фото из открытых источников Дружинники. Добровольная народная охрана. Российская империя

Накануне коронации Александра Третьего в Российской империи была создана добровольная народная дружина численностью 20 тыс. человек. Состав желающих участвовать в надзоре за соблюдением общественного порядка постоянно расширялся. К 1894 году только московская дружина насчитывала уже до 80 тыс. человек. Добровольная народная дружина выступала на стороне полиции при подавлении вооруженного восстания в Москве в 1905 году.

К осуществлению полицейского надзора также привлекалось казачество. В Украине известны случаи создания отрядов из крестьян в Черниговской области в 1907 году для патрулирования.

Рот Фронт. Германия

Фото из открытых источников Дружинники. Рот Фронт. Германия

В 20-30 годах прошлого века в Германии наиболее влиятельные политические партии создавали боевые дружины.

Одной из наиболее мощных военизированных организаций в истории человечества был Союз красных фронтовиков, или Рот Фронт, созданный немецкими коммунистами и существовавший с 1924 до 1933 года. На пике популярности СКФ насчитывал 110 тысяч человек, в то время как немецкие вооруженные силы – рейхсвер – по условиям Версальского договора, не должны были превышать 100 тыс. человек.

У Рот Фронта существовала женская организация — Союз красных женщин и девушек.

Формой приветствия СКФ было произнесение Rotfront! При этом в конце приветствия правое предплечье следовало резко (молодцевато) приподнять до уровня головы, с ладонью, сжатой в кулак. Поднятый и сомкнутый кулак символизировал объединенную мощь рабочего класса.

СКФ поддерживал массовые выступления немецких коммунистов, вступая в столкновения с полицией и штурмовыми отрядами национал-социалистов.

Наиболее ожесточенное столкновение произошло 1 мая 1929 года ("Кровавый май"). В противостоянии СКФ с полицией погибли 33 человека, еще 200 получили ранения.

Рот Фронт был запрещен и разгромлен после прихода к власти НСДАП.

Рейхсбаннер. Германия

Фото из открытых источников Дружинники. Рейхсбаннер. Германия

Одна из старейших партий Германии, существующая и по сей день, — Социал-демократическая, — в 1924-1933 годах содержала боевую организацию под названием Рейхсбаннер, или Союз германских участников войны и республиканцев.

Рейхсбаннер осуществлял силовую поддержку акций, проводимых социал-демократами, противостоял Рот Фронту — штурмовым отрядам коммунистов и "Стальному шлему" нацистов.

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Численность Рейхсбаннера в лучшие годы доходила до 200 тысяч человек, в основном это были рабочие промышленных предприятий.

"Стальной шлем, союз фронтовиков". Германия

Фото из открытых источников Дружинники. "Стальной шлем, союз фронтовиков". Германия

Правоконсервативно-монархическая политическая и боевая организация, созданная офицерами немецкой армии, существовала в 1918-1933 годах. Так как численность рейхсвера по условиям Версальского мирного договора была ограничена, члены "Стального шлема" объявили себя резервом немецкой армии, "черным" или тайным рейхсвером. Численность организации достигала 500 тыс. человек в 1930 году. "Стальным шлемом" были созданы несколько молодежных организаций — Юнгштальхельм, "Союз Шарнхорста", Круг студентов "Лангемарк" и женская организация "Союз Королевы Луизы".

В 1951 году организация была восстановлена и существует до сих пор, хотя и не имеет политического веса.

Бригадмил. СССР

Фото из открытых источников Дружинники. Бригадмил. СССР

В середине 20-х годов прошлого века в СССР начинают привлекаться добровольцы для оказания помощи сотрудникам милиции. В 1932-м добровольные сообщества были преобразованы в Бригады содействия милиции – Бригадмил.

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К началу 1941 года в рядах Бригадмила состояло до 400 тыс. человек. Во время войны бригадмиловцы действовали в составе пожарных и санитарных дружин, групп самозащиты и аварийно-восстановительных отрядов, истребительных батальонов, частей народного ополчения.

Бригады содействия милиции просуществовали до 1958 года.

ДНД. СССР

Фото из открытых источников Дружинники. ДНД. СССР

Добровольные народные дружины начали формироваться в СССР в 1955-1957 годы. Первые дружины возникли на промышленных предприятиях Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург). В 1958 году, когда прекратил существование Бригадмил, в Ленинграде действовали почти 700 дружин, которые объединяли 15 тыс. человек.

Дружины формировались из работников предприятий, учреждений и студенчества сначала на добровольных, затем — на добровольно-принудительных началах. Дружинники совместно с милиционерами патрулировали улицы в темное время суток. Члены ДНД не получали дополнительной оплаты, но в последние годы практиковалась выдача отгулов за дежурства.

В середине 80-х в СССР насчитывалось 282 тысячи дружин, в состав которых входило 13 млн человек.

Auxiliary Police Officers. США

Фото из открытых источников Дружинники. Auxiliary Police Officers. США

В отдельных городах Соединенных штатов Америки действуют отряды добровольных помощников полиции — Auxiliary Police Officers. Они проходят упрощенный курс подготовки, имеют меньшие права, нежели обычный полицейский (например, им не положено оружие), и не получают зарплату. Однако при всем этом они получают полицейскую форму, жетон (немного иного образца, нежели у полисменов), и служебный патрульный автомобиль.

Например, в самом крупном городе США Нью-Йорке добровольные части Civil Defense wardens (инспекторы гражданской обороны), которые при необходимости должны были оказывать помощь полиции, начали формироваться еще в 1951 году.

Быть помощником полиции в Америке считается почетным, и если этот момент отметить в резюме, шансы принятия на работу значительно повышаются.

Тонтон-макуты. Гаити

Фото из открытых источников Дружинники. Тонтон-макуты. Гаити

Ультраправая политическая группировка и парамилитарное формирование под названием "Добровольческая милиция национальной безопасности" действовала на Гаити с 1958 по 1986 годы при диктаторах Дювалье-старшем и Дювалье-младшем. Тонтон-макуты использовались для подавления политической оппозиции, рэкета предпринимателей, террора среди населения. Практиковали мистические ритуалы вуду. Среди населения распускались слухи о том, что тонтон-макуты являются бессмертными зомби и их невозможно убить, что призвано было подавить психологическую готовность населения к оказанию сопротивления.

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Тонтон-макуты не имели униформы установленного образца и носили гражданскую одежду. Отличительной особенностью были солнцезащитные очки, джинсовые рубашки и соломенные шляпы. Были вооружены огнестрельным оружием, использовали также мачете.

Численность добровольческих отрядов достигала 20 тыс. человек.

Хунвейбины. КНР

Фото из открытых источников Дружинники. Хунвейбины. КНР

В 1966-1967 годах в Китайской народной республике были созданы отряды студенческой и школьной молодежи – хунвейбины ("красные охранники"), которые стали наиболее активными участниками Культурной революции.

Отряды хунвейбинов использовались для борьбы с противниками Мао, провозгласившего Культурную революцию. По оценке экспертов, хунвейбинские группировки отличались крайним пренебрежением к традиционной китайской культуре, жестокостью по отношению к людям и неуважением к правам личности. Использовались властями для репрессий против противников режима.

Министерство транспорта выделило хунвейбинам бесплатные поезда для разъездов по стране с целью "обмена опытом".

Хунвейбины запомнились многим. Они сожгли декорации и костюмы к спектаклям Пекинской оперы, так как в театрах, по их словам, должны идти только написанные женой Мао "революционные оперы из современной жизни". Они громили и жгли храмы и монастыри, снесли часть Великой китайской стены, использовав кирпичи для постройки "более необходимых" свинарников. Отряды хунвейбинов отрезали косы и сбривали крашеные волосы у женщин, разрезали слишком узкие брюки, обламывали высокие каблуки на женской обуви, разламывали пополам остроносые туфли, заставляли владельцев магазинов и лавок менять название. Хунвейбины останавливали прохожих и читали им цитаты Мао, обыскивали дома в поисках "доказательств" неблагонадёжности хозяев, реквизируя при этом деньги и ценности.

Впоследствии деятельность хунвейбинов была резко осуждена не только мировой общественностью, но и в Китае.