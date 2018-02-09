В стране диктатура наци

РИА Новости Украина
В 1995 году знаменитый советский фантаст Борис Стругацкий опубликовал в газете заметку под названием "Фашизм – это очень просто. Эпидемиологическая памятка". Написана она наверняка для россиян, но ее содержание абсолютно подходит любой стране, и особенно нашей, пишет Ефим Мармер.
Стругацких не зря называют пророками и провидцами. Их хочется цитировать просто бесконечно.
"Мы прекрасно знаем, что такое фашизм – немецкий фашизм, он же гитлеризм. Нам и в голову не приходит, что существует и другой фашизм, такой же поганый, такой же страшный, но свой".
"Фашизм есть диктатура националистов. Соответственно, фашист – это человек, исповедующий (и проповедующий) превосходство одной нации над другими и при этом активный поборник “железной руки”, “дисциплины-порядка”, “ежовых рукавиц” и прочих прелестей тоталитаризма".
"Важнейший признак фашистской идеологии – деление людей на “наших и не наших”".
Вся "Эпидемиологическая памятка" – отличный маркер раковых клеток. Хотите проверить, нет ли в нашей стране фашизма, – приложите ее к недавним событиям и делайте выводы.
В последнее воскресенье января в центре Киева прошел марш, который организовали радикалы "Национального корпуса". Колонна в 600 человек проследовала от Майдана независимости до Косого капонира в Киевской крепости.
Там состоялось принятие присяги представителями "Национальных дружин". "Дружинники" были одеты в одинаковую темную униформу, большинство из них шли с закрытыми лицами. По словам лидеров "Национального корпуса", "Национальные дружины" будут бороться с нелегальными разливайками, наркопритонами, незаконными игорными заведениями.
Чем еще будут заниматься "Национальные дружины", выяснилось буквально на следующий после принятия присяги день. В сессионный зал Черкасского горсовета вслед за депутатами вошла группа молодчиков в серо-черных формах с надписями "Национальная дружина" и черных формах с нашивками Национального корпуса "Азов". Лица у многих были замотаны шарфами, прикрыты балаклавами или капюшонами. Последовала команда "Депутатов из зала не выпускать!". Так началась сессия, на которой должны были рассматриваться жизненно важные вопросы областного центра.
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Депутатов толкали, шпыняли, запугивали, закрикивали, вынуждая проголосовать за бюджет на 2018 год и новый состав исполкома. Четверо из них после сессии сняли побои. Полиция бездействовала и только после подачи заявления депутатами возбудила дело по "хулиганке".
Вакханалия, происходящая в сессионном зале (драки и толкотня в Кировоградском горсовете – баловство переростков-пэтэушников), ни в малейшей степени не может быть оправдана бездействием или недоговороспособностью черкасских депутатов и мэра. Это прецедент с далеко идущими последствиями. Корни его лежат в том бардаке, который постоянно творится вокруг Верховной Рады и под ее куполом. Безнаказанность политических хулиганов и бандитов в столице породила "кровавую сессию" в Черкассах и наверняка в ближайшее время отзовется эхом еще не в одном гор- и сельсовете Украины. А затем бумеранг вернется в Киев. Помните расстрел армянского парламента в 1999 году? Не дай Бог…
Перечитав еще и еще раз "Памятку" Стругацкого, начинаешь отчетливо понимать, что у нас в стране монополия власти на применение силы утрачена, у полиции ее перехватили парамилитарные националистические группировки (не только "дружинники"), действующие силовыми методами в интересах различных политических сил. И это уже не просто бардак, а бардак с элементами фашизма.