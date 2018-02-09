В стране диктатура наци

РИА Новости Украина

В 1995 году знаменитый советский фантаст Борис Стругацкий опубликовал в газете заметку под названием "Фашизм – это очень просто. Эпидемиологическая памятка". Написана она наверняка для россиян, но ее содержание абсолютно подходит любой стране, и особенно нашей, пишет Ефим Мармер.

Стругацких не зря называют пророками и провидцами. Их хочется цитировать просто бесконечно.

"Мы прекрасно знаем, что такое фашизм – немецкий фашизм, он же гитлеризм. Нам и в голову не приходит, что существует и другой фашизм, такой же поганый, такой же страшный, но свой".

"Фашизм есть диктатура националистов. Соответственно, фашист – это человек, исповедующий (и проповедующий) превосходство одной нации над другими и при этом активный поборник “железной руки”, “дисциплины-порядка”, “ежовых рукавиц” и прочих прелестей тоталитаризма".

"Важнейший признак фашистской идеологии – деление людей на “наших и не наших”".

Вся "Эпидемиологическая памятка" – отличный маркер раковых клеток. Хотите проверить, нет ли в нашей стране фашизма, – приложите ее к недавним событиям и делайте выводы.

В последнее воскресенье января в центре Киева прошел марш, который организовали радикалы "Национального корпуса". Колонна в 600 человек проследовала от Майдана независимости до Косого капонира в Киевской крепости.

Там состоялось принятие присяги представителями "Национальных дружин". "Дружинники" были одеты в одинаковую темную униформу, большинство из них шли с закрытыми лицами. По словам лидеров "Национального корпуса", "Национальные дружины" будут бороться с нелегальными разливайками, наркопритонами, незаконными игорными заведениями.

Фото Facebook "Национального корпуса" Акция "Национального корпуса" в Киеве

Чем еще будут заниматься "Национальные дружины", выяснилось буквально на следующий после принятия присяги день. В сессионный зал Черкасского горсовета вслед за депутатами вошла группа молодчиков в серо-черных формах с надписями "Национальная дружина" и черных формах с нашивками Национального корпуса "Азов". Лица у многих были замотаны шарфами, прикрыты балаклавами или капюшонами. Последовала команда "Депутатов из зала не выпускать!". Так началась сессия, на которой должны были рассматриваться жизненно важные вопросы областного центра.

Сайт Черкасского городского совета Активисты на сессии Черкасского городского совета

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Депутатов толкали, шпыняли, запугивали, закрикивали, вынуждая проголосовать за бюджет на 2018 год и новый состав исполкома. Четверо из них после сессии сняли побои. Полиция бездействовала и только после подачи заявления депутатами возбудила дело по "хулиганке".

Вакханалия, происходящая в сессионном зале (драки и толкотня в Кировоградском горсовете – баловство переростков-пэтэушников), ни в малейшей степени не может быть оправдана бездействием или недоговороспособностью черкасских депутатов и мэра. Это прецедент с далеко идущими последствиями. Корни его лежат в том бардаке, который постоянно творится вокруг Верховной Рады и под ее куполом. Безнаказанность политических хулиганов и бандитов в столице породила "кровавую сессию" в Черкассах и наверняка в ближайшее время отзовется эхом еще не в одном гор- и сельсовете Украины. А затем бумеранг вернется в Киев. Помните расстрел армянского парламента в 1999 году? Не дай Бог…

Перечитав еще и еще раз "Памятку" Стругацкого, начинаешь отчетливо понимать, что у нас в стране монополия власти на применение силы утрачена, у полиции ее перехватили парамилитарные националистические группировки (не только "дружинники"), действующие силовыми методами в интересах различных политических сил. И это уже не просто бардак, а бардак с элементами фашизма.