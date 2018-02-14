Экс-депутат Госдумы: создание ЛДНР финансировал сын Януковича

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что "семью" бывшего президента Виктора Януковича, которая получила миллиард долларов за отказ от ассоциации Украины с ЕС, за несоблюдение пророссийского курса заставили отправить эти средства на финансирование самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Об этом Илья Пономарев заявил после допроса в Оболонском райсуде Киева по делу Януковича.

"По той информации, которая у меня есть, первоочередной этап того, что там происходило, с образованием ЛНР и ДНР, финансировался конкретно Александром (Януковичем — Ред). Почему? Потому что в этом мире на языке, понятном вашему бывшему президенту, ему сделали "предъяву" о том, что "мы тебе денег отгрузили, а ты не выполнил свои обязательства, так давай делай что-то полезное", — заявил Пономарев.

По словам экс-депутата Госдумы, обязательства были простые, а именно: что он (Янукович — Ред.) остается президентом, страна не идет в ЕС, не идет в НАТО, остается в российской сфере влияния, сообщает Укринформ.

"Как следствие, он (Янукович — ред.) потерял власть, и страна резко "качнулась" на Запад. То есть стало не лучше, а хуже. И говорили, что это как раз результат неумелых действий президента. Что он сам своими руками расшатал ситуацию", — отметил Пономарев.

Ранее Пономарев заявил, что Россия заранее не планировала присоединять Крым.