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    Государственная служба финансового мониторинга Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Гривны
    Госфинмониторинг предотвратил в 2016 г отмывание денег на 45,8 млрд грн
    18:22 30.01.2017
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    В ведомстве сообщили, что сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УК Украины, составляет 45,8 миллиарда гривен.
    Александр Янукович
    СБУ заблокировала в Госказначействе 110 млн гривен сына Януковича
    11:20 22.07.2015
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    Более ста миллионов гривен были списаны Государственной исполнительной службой со счетов ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" в пользу "МАКО-Трейдинг" Александра Януковича.
    Наручники
    В список террористов Украины внесли изменения
    06:19 24.05.2015
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    Изменения утверждены приказом Госфинмониторинга Украины от 22.05.2015 №70 и размещен на ее официальном веб-сайте в разделе "Противодействие терроризму".
    Гривны на фоне флага Украины
    Власти заблокировали активов экс-украинских чиновников уже на $1,49 млрд
    14:45 27.04.2015
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    Первый замглавы Госфинмониторинга Андрей Ковальчук сообщил, что речь идет о высоколиквидных активах, в том числе о деньгах украинских экс-чиновников.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    21:21 09.03.2018
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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