Германская RWE в рамках подписанного соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" может поставлять газ Украине в случае сокращения объема поставок в страну из России, сообщил главный финансовый директор RWE Бернхард Гюнтер.
"Подписан новый договор в городе Эссен, это произошло 5 сентября между НАК "Нафтогаз" и компанией RWE, в котором предусмотрены вопросы как реализации (газа - ред.), так и хранилищ", - сообщил Эдуард Ставицкий.
Вопрос пересмотра цены на газ в долгосрочных контрактах между немецкой RWE и "Газпромом" никак не связан с реэкспортом российского газа в Украину, заявил главный исполнительный директор RWE Supply&Trading GmbH Стефан Юдиш.
RWE пока не может выполнить соглашение с "Нафтогазом" в части желаемых объемов поставок газа, так как импорт осуществляется лишь через Польшу, однако стороны работают над расширением перечня маршрутов реверса газа из Европы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".