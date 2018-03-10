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    RWE

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Отказ Киева от газа из РФ не повлияет на газообеспечение Украины - RWE
    19:15 12.01.2016
    407Газ из России: "зимний пакет".
    Как заявила представитель немецкого газового концерна RWE Сабине Йешке, между Украиной и RWE существует рамочное соглашение о поставках газа, заключенное несколько лет назад "Нафтогазом Украины"
    Газ
    RWE готова поставлять газ Украине в случае сокращения поставок из РФ
    16:00 04.03.2014
    9
    Германская RWE в рамках подписанного соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" может поставлять газ Украине в случае сокращения объема поставок в страну из России, сообщил главный финансовый директор RWE Бернхард Гюнтер.
    Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий
    Заключен контракт на хранение газа в украинских ПХГ, сообщил Ставицкий
    12:35 11.09.2013
    13
    "Подписан новый договор в городе Эссен, это произошло 5 сентября между НАК "Нафтогаз" и компанией RWE, в котором предусмотрены вопросы как реализации (газа - ред.), так и хранилищ", - сообщил Эдуард Ставицкий.
    Министр энергетики и угольной промышлености Украины Эдуард Ставицкий
    Ставицкий обсудит в Брюсселе реверс газа и перспективы газового хаба
    15:46 03.09.2013
    12
    Ставицкий уже находится с рабочим визитом в Брюсселе, где 3 сентября запланирована его встреча с Эттингером. Кроме того, во время визита запланирована встреча с представителями RWE.
    Газопровод
    RWE с сентября начнет закачку газа в украинские ПХГ
    13:52 28.08.2013
    8
    Поставки в рамках соглашения стартовали в ноябре 2012 года и осуществляются через Польшу, а 28 марта этого года Украина получила первые объемы газа и через Венгрию.
    "Газпром": Арбитраж изменил формулу цены не так, как требовала RWE
    14:59 28.06.2013
    16
    "Газпром экспорт" подтверждает, что решением арбитража формула цены на газ для немецкой RWE была некоторым образом изменена, но далеко не так, как того требовала RWE.
    ОАО Газпром
    RWE: переговоры c "Газпромом" не связаны с реэкспортом газа в Украину
    15:57 22.06.2013
    6
    Вопрос пересмотра цены на газ в долгосрочных контрактах между немецкой RWE и "Газпромом" никак не связан с реэкспортом российского газа в Украину, заявил главный исполнительный директор RWE Supply&Trading GmbH Стефан Юдиш.
    Богородчанское газовое хранилище
    RWE работает над увеличением реверсных поставок газа в Украину
    15:52 22.06.2013
    7
    RWE пока не может выполнить соглашение с "Нафтогазом" в части желаемых объемов поставок газа, так как импорт осуществляется лишь через Польшу, однако стороны работают над расширением перечня маршрутов реверса газа из Европы.
    Богородчанское газовое хранилище
    Поставки газа из ЕС в Украину осуществляются без привязки к источнику
    16:21 02.04.2013
    7
    Поставки газа из Европы в Украину по контракту с германским трейдером RWE Supply & Trading осуществляются без привязки к источнику его поступления, сообщает компания RWE.
    Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
    Украина в январе получила через Польшу от RWE 43,5 млн кубов газа
    11:28 27.02.2013
    4
    Поставки в рамках соглашения с RWE стартовали в ноябре 2012 года и до конца года составили около 53 миллионов кубометров.
    Газ
    Украина заключила контракт с немецкой RWE на импорт 5 млрд кубов газа
    16:04 22.02.2013
    8
    "Мы нашли путь поставок газа из Европы. С компанией RWE мы заключили контракт на 5 миллиардов кубометров газа, и, как говорят, потихоньку качаем этот газ", - сказал Янукович.
    Газовое хранилище
    Немецкая RWE поставила в Украину 56 млн кубов газа
    14:10 18.01.2013
    5
    Поставки из Европы в реверсном режиме стартовали с начала ноября 2012 года.
    Вывеска на здании компании Нафтогаз Украины
    Немецкий газ на $100 дешевле российского - "Нафтогаз"
    12:33 16.11.2012
    12Инициатива Киева пересмотреть газовые соглашения с РФ
    Газ от немецкой RWE, получаемый из Европы в реверсном режиме, обходится Украине более чем на 100 долларов за тысячу кубометров дешевле российского от "Газпрома".
    Газовое хранилище
    Украина в 2013 году получит из Германии 5 млрд кубов газа
    11:52 16.11.2012
    7Инициатива Киева пересмотреть газовые соглашения с РФ
    Украина планирует получить примерно 5 миллиардов кубометров газа из Европы в реверсном режиме в рамках контракта с немецкой RWE.
    Газовое хранилище
    Азаров подтвердил начало поставок газа из Европы в Украину с ноября
    10:36 06.11.2012
    6Инициатива Киева пересмотреть газовые соглашения с РФ
    Ранее СМИ сообщали, что "Нафтогаз" и крупнейший в Центральной и Восточной Европе газотрейдер RWE Supply&Trading подписали контракт о поставке природного газа на границе Украины с Польшей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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