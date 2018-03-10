Пресс-секретарь посольства США в РФ Уилл Стивенс сообщил, что " США объявили новые санкции в отношении восьми украинских сепаратистов и одной российской компании, и ее руководителей, которые поддерживают сепаратистов".
В "ДНР" заявили, что хождение гривны на территории самопровозглашенных республик "будет со временем ограничиваться, если не прекратится совсем". На данный момент рассматриваются разные варианты по введению собственной валюты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".