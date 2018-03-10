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    Александр Караман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Флаги Украины и США
    Санкции США касаются в большей степени граждан Украины - посольство США
    16:00 12.03.2015
    633Новые санкции в отношении России.
    Пресс-секретарь посольства США в РФ Уилл Стивенс сообщил, что " США объявили новые санкции в отношении восьми украинских сепаратистов и одной российской компании, и ее руководителей, которые поддерживают сепаратистов".
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    В "ДНР" заговорили о возможности введения собственной валюты
    07:59 19.11.2014
    331Донбасс - зона войны
    В "ДНР" заявили, что хождение гривны на территории самопровозглашенных республик "будет со временем ограничиваться, если не прекратится совсем". На данный момент рассматриваются разные варианты по введению собственной валюты.
    Почтовый ящик. Архивное фото
    В "ДНР" открыли "Почту Донбасса" вместо отделений "Укрпочты"
    13:25 08.11.2014
    1470Выборы в "ДНР"-"ЛНР" шаг к независимости?
    По словам Карамана, в ноябре через отделения "Почты Донбасса" начнется выплата пенсий и социальных пособий. Размер выплат еще не определен.
    Флаг ДНР
    Все врачи на территории "республики" сохранят рабочие места - "ДНР"
    12:28 23.10.2014
    100Донбасс. Попытки наладить мир
    Вице-премьер "ДНР" по социальным вопросам Александр Караман отметил, что медицинские работники сохранят свои должности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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