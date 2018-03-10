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    Hyundai Motor

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Очень быстрая Ferrari и концепт-кар на водороде от Hyundai. Видео
    Концепт-кар на водороде от Hyundai 
    07:58 10.03.2017
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    В Швейцарии проходит 87-ой Международный женевский автосалон, куда съехались 180 компаний из нескольких десятков стран. Новинки автосалона в Женеве.
    Эмблема Hyundai
    Hyundai отзывает в США и Канаде более 260 тыс авто
    04:02 01.03.2015
    202
    Отзывают легковые автомобили модели Elantra, произведенные с 1 июня 2008 по 30 апреля 2010 года, и Elantra Touring. Из-за выхода из строя датчика гидроусилителя руля может возникнуть отключение устройства во время вождения.
    Стенд компании Toyota. Архивное фото
    В Новосибирске и Хабаровске скупают автомобили
    10:25 17.12.2014
    279
    По словам сотрудника автосалона "Рено", в Новосибирске люди "сметаю все. Еще быстрее, чем в 2008 году". В Хабаровске также наблюдается покупательский бум на авто.
    Скоростной поезд Hyundai
    ГПУ открыла дело за эксплуатацию поездов Hyundai с неисправностями
    17:33 26.03.2014
    10Трудности с эксплуатацией скоростных поездов Hyundai
    Генпрокуратура открыла уголовное производство в связи с эксплуатацией электропоездов Hyundai, которые имели ряд технических неисправностей, чем создавали угрозу для жизни людей.
    Скоростной поезд Hyundai
    Поезда Нyundai временно сняты с рейсов из-за неисправности
    12:32 13.02.2014
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    Администрация железнодорожного транспорта Украины временно приостановила использование скоростных поездов Нyundai из-за обнаруженной неисправности в одном из составов.
    Сборка авто
    Hyundai отзывает 27,5 тыс авто Genesis из США из-за дефектов тормозов
    09:38 22.10.2013
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    Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor объявил об отзыве 27,5 тысячи седанов Genesis из США после того, как американские власти начали расследование причин дефектов тормозной системы.
    Доллары США
    Hyundai Motor потеряла $130,3 млн в результате забастовки рабочих
    16:17 24.08.2013
    11
    В результате того, что в субботу рабочие завода Hyundai Motor в Ульсане на юге республики Корея не вышли на работу в свою смену, компания не смогла произвести запланированные 7104 автомобиля. Эти рабочие не являются членами профсоюза.
    Южная Корея - Сеул
    Южная Корея разрешила своим бизнесменам посетить зону Кымгансан в КНДР
    11:13 01.08.2013
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    Южнокорейское министерство по делам объединения разрешило бизнесменам из компании Hyundai Asan посетить туристическую зону Кымгансан на восточном побережье Северной Кореи.
    Скоростной поезд Hyundai
    Поезд Hyundai сломался на вокзале во Львове - СМИ
    12:44 23.01.2013
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    Поезд должен был выехать в Киев в 7.00. По информации очевидцев, около 8.20 подали обычный пассажирский состав из купейных вагонов, и пассажиры отправились в путь.
    Скоростной поезд Hyundai
    Hyundai: недостатки поездов исправят через 2-3 недели
    16:21 27.12.2012
    9Трудности с эксплуатацией скоростных поездов Hyundai
    В корпорации поясняют проблемы с эксплуатацией поездов недоработками, допущенными во время проектирования и производства, а также ограниченным сроком тестирования, из-за необходимости успеть к Евро-2012.
    Скоростной поезд Hyundai
    Поезда Hyundai не прошли зимние испытания - Колесников
    12:12 26.12.2012
    33Трудности с эксплуатацией скоростных поездов Hyundai
    Скоростные поезда Hyundai не прошли испытания в зимний период, заявил экс-министр инфраструктуры, депутат Верховной Рады Борис Колесников.
    Трудности с эксплуатацией скоростных поездов Hyundai
    Тема0Трудности с эксплуатацией скоростных поездов Hyundai
    Президент Украины Виктор Янукович
    Янукович критикует закупку поездов Hyundai
    13:40 25.12.2012
    14Трудности с эксплуатацией скоростных поездов Hyundai
    "Почему, имея собственный прототип скоростного поезда, средства вкладывали не в налаживание своего серийного производства, а в приобретение импортной техники?", - спросил Янукович.
    Скоростной поезд Hyundai
    Hyundai извинилась за поломку скоростного поезда
    11:01 21.12.2012
    9Трудности с эксплуатацией скоростных поездов Hyundai
    Южнокорейская компания извинилась перед пассажирами за поломку проданных Украине скоростных поездов и обещает исправить ситуацию.
    Поезд
    Скоростной поезд Hyundai остановился из-за поломки под Харьковом
    16:56 20.12.2012
    20Трудности с эксплуатацией скоростных поездов Hyundai
    Обесточенный и неотапливаемый поезд с пассажирами простоял в поле 1,5 часа, после чего его доставил электровоз до станции Лозовая.
    Московский Международный Автомобильный Салон 2012
    Поезд Hyundai начал курсировать между Киевом и Днепропетровском
    12:19 11.11.2012
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    Госкомпания украинских железных дорог "Укрзализныця" в воскресенье запустила скоростной поезд производства южнокорейской фирмы Hyundai по маршруту Днепропетровск-Киев.
    Борис Колесников на пресс-конференции в штабе Виктора Януковича
    Поезда Hyundai будут возить школьников бесплатно на зимних каникулах
    17:11 24.10.2012
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    "Во время зимних каникул мы будем перевозить по всем направлениям ускоренного движения всех школьников Украины бесплатно", - заявил Колесников.
    Hyundai может инвестировать в переработку ТБО в Украине
    16:07 02.10.2012
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    Корпорация Hyundai в рамках контракта с Государственной администрацией железнодорожного транспорта ранее поставила в Украину несколько скоростных поездов.
    Николай Азаров
    Украина больше не будет закупать поезда компании Hyundai - Азаров
    15:37 16.08.2012
    17Трудности с эксплуатацией скоростных поездов Hyundai
    "Создал Крюковский вагоностроительный завод не хуже Hyundai, который курсирует сейчас по нашим железным дорогам. Мы Hyundai больше покупать не будем, будем покупать поезда Крюковского завода", - сказал Азаров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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