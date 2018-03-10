Отзывают легковые автомобили модели Elantra, произведенные с 1 июня 2008 по 30 апреля 2010 года, и Elantra Touring. Из-за выхода из строя датчика гидроусилителя руля может возникнуть отключение устройства во время вождения.
Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor объявил об отзыве 27,5 тысячи седанов Genesis из США после того, как американские власти начали расследование причин дефектов тормозной системы.
В результате того, что в субботу рабочие завода Hyundai Motor в Ульсане на юге республики Корея не вышли на работу в свою смену, компания не смогла произвести запланированные 7104 автомобиля. Эти рабочие не являются членами профсоюза.
В корпорации поясняют проблемы с эксплуатацией поездов недоработками, допущенными во время проектирования и производства, а также ограниченным сроком тестирования, из-за необходимости успеть к Евро-2012.
"Создал Крюковский вагоностроительный завод не хуже Hyundai, который курсирует сейчас по нашим железным дорогам. Мы Hyundai больше покупать не будем, будем покупать поезда Крюковского завода", - сказал Азаров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".