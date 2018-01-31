Объявлены в розыск. Азаров и Арбузов стали подозреваемыми в хищениях

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении экс-премьеру Украины Николаю Азарову и бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову по уголовным делам о хищениях, сообщил в среду генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Объявлено о подозрении и объявлен в розыск бывший премьер-министр Украины Николай Азаров по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ОАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах, что причинило государству ущерб в размере 2,2 миллиарда гривен (77 миллионов долларов)", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

По словам генпрокурора стал подозреваемым также бывший глава Национального банка Украины Сергей Арбузов. Его подозревают в соучастии в завладении денежными средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 3,2 миллиарда гривен (114 миллионов долларов) при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319.

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Напомним, в прошлом году Печерский суд Киева разрешил Генпрокуратуре начать процедуру заочного осуждения экс-премьера Николая Азарова.

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