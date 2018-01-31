наверх
31.01.201816:07
Курсы валют НБУ
  • USD28.01- 0.24
  • EUR34.79- 0.18
Рубрики
Ещё
    Политика

    Объявлены в розыск. Азаров и Арбузов стали подозреваемыми в хищениях

    (обновлено: )38916
    По словам генпрокурора, было объявлено о подозрении и объявлен в розыск бывший премьер-министр Украины Николай Азаров по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ОАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах.
    Николай Азаров
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении экс-премьеру Украины Николаю Азарову и бывшему главе Национального банка Сергею Арбузову по уголовным делам о хищениях, сообщил в среду генпрокурор Украины Юрий Луценко.

    Николай Азаров о Петре Порошенко, ФСБ и Партии регионов. Видео
    Канал на Youtube Николай Азаров
    Азаров об участии Порошенко в создании Партии регионов

    "Объявлено о подозрении и объявлен в розыск бывший премьер-министр Украины Николай Азаров по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ОАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах, что причинило государству ущерб в размере 2,2 миллиарда гривен (77 миллионов долларов)", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    По словам генпрокурора стал подозреваемым также бывший глава Национального банка Украины Сергей Арбузов. Его подозревают в соучастии в завладении денежными средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 3,2 миллиарда гривен (114 миллионов долларов) при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319.

    Смотрите также: Перестановки в НБУ. Азаров о главном страхе Порошенко

    Напомним, в прошлом году Печерский суд Киева разрешил Генпрокуратуре начать процедуру заочного осуждения экс-премьера Николая Азарова. 

    Специальное досудебное расследование касается приватизации "Укртелекома".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Толстов. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Десантные войска. Бордовый берет
    Криминальные войны в Украине
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Украина клянчит новый транш у МВФ