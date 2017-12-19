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    Экономика

    СМИ сообщили о покупке компанией Ахметова завода Азарова

    (обновлено: )215
    Как стало известно, "Метинвест" стал владельцем целостного имущественного комплекса, без юридического лица. Ранее среди владельцев предприятия была семья бывшего первого вице-премьера Анатолия Голубченко.
    Ринат Ахметов
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Группа "Метинвест" бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского стала владельцем завода ООО АГ "Сталь" в Мариуполе, сообщает Громадське.

    Ринат Ахметов
    ФК Шахтер Донецк
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    Как стало известно, "Метинвест" стал владельцем целостного имущественного комплекса, без юридического лица. Ранее среди владельцев предприятия была семья бывшего первого вице-премьера Анатолия Голубченко и структуры, приближенные к семье экс-премьера Николая Азарова.

    Однако в 2015 году владельцы инициировали банкротство предприятия, а все имущество отошло государственному Укрэксимбанку, который принял решение продать его на аукционе.

    Роман Курашев, директор по маркетингу "Метинвеста" подтвердил информацию о том, что холдинг имеет отношение к собственности АГ "Сталь": "Мы развиваемся в замкнутых профилях — сварные трубы. Мы выкупили оборудования бывшего завода АГ Сталь".

    Как сообщалось ранее, суд подтвердил возврат государству оператора фиксированной телефонной связи "Укртелекома" Ахметова.

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