СМИ сообщили о покупке компанией Ахметова завода Азарова

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Группа "Метинвест" бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского стала владельцем завода ООО АГ "Сталь" в Мариуполе, сообщает Громадське.

Как стало известно, "Метинвест" стал владельцем целостного имущественного комплекса, без юридического лица. Ранее среди владельцев предприятия была семья бывшего первого вице-премьера Анатолия Голубченко и структуры, приближенные к семье экс-премьера Николая Азарова.

Однако в 2015 году владельцы инициировали банкротство предприятия, а все имущество отошло государственному Укрэксимбанку, который принял решение продать его на аукционе.

Роман Курашев, директор по маркетингу "Метинвеста" подтвердил информацию о том, что холдинг имеет отношение к собственности АГ "Сталь": "Мы развиваемся в замкнутых профилях — сварные трубы. Мы выкупили оборудования бывшего завода АГ Сталь".

Как сообщалось ранее, суд подтвердил возврат государству оператора фиксированной телефонной связи "Укртелекома" Ахметова.