Перестановки в НБУ. Азаров о главном страхе Порошенко

"То есть всплывут все финансовые махинации, происходившие в последние 4 года в Украине. Сразу будут найдены ответы на вопросы: почему упала гривна с 8 до 30; что происходит с международными кредитными средствами; что происходит с валютными резервами; что за афера с "ПриватБанком", вытянувшая из бюджета 160 млрд грн; кто, по сути, разворовал 80 банков, вкладчики которых потеряли свои сбережения", — считает Азаров.

Николай Азаров/Facebook, 23 января 2018

Ранее в пятницу на странице НБУ в соцсетях появилась фотография Валерии Гонтаревой, на которой она стоит перед зданием центрального банка страны. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что она находится в Киеве и готова отчитаться перед Верховной Радой.