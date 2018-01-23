наверх
23.01.201812:57
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Видео

    Перестановки в НБУ. Азаров о главном страхе Порошенко

    Тема:

    Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (180)

    (обновлено: )1956240
    По мнению бывшего премьер-министра Николая Азарова, президент Украины больше всего боится "прихода на должность главы Нацбанка Украины нового, не подконтрольного ему человека, которым Порошенко не сможет управлять".
    Николай Азаров/Facebook

    "То есть всплывут все финансовые махинации, происходившие в последние 4 года в Украине. Сразу будут найдены ответы на вопросы: почему упала гривна с 8 до 30; что происходит с международными кредитными средствами; что происходит с валютными резервами; что за афера с "ПриватБанком", вытянувшая из бюджета 160 млрд грн; кто, по сути, разворовал 80 банков, вкладчики которых потеряли свои сбережения", — считает Азаров.

    Николай Азаров/Facebook, 23 января 2018

    Ранее в пятницу на странице НБУ в соцсетях появилась фотография Валерии Гонтаревой, на которой она стоит перед зданием центрального банка страны. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что она находится в Киеве и готова отчитаться перед Верховной Радой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте