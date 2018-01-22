НБУ накопил 25 тонн золота в резервах

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины накопил 25 тонн золота в резервах.

Об этом на брифинге в НБУ заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Золотовалютные резервы в золоте составляют около 1 млрд долл. — это 25 тонн золота, что может быть размещено в кубе размером 1х1х1 м", — сказал Чурий.

По словам Чурия, резервы за прошлый год выросли с 15,5 млрд до 18,8 млрд долл, сообщает Укринформ.

Ранее глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош заявил, что Украина обязана продолжать реформы, потому что это у нее есть обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ), без сотрудничества с которым она не сможет выполнять свои долговые обязательства.