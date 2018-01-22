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    НБУ передал Всемирному банку управление частью резервов

    (обновлено: )29115
    По словам заместителя главы Национального банка Украины, часть золотовалютных резервов передана в управление Всемирного банка в размере до 1 миллиарда долларов.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) передал Всемирному банку (ВБ) управление частью международных резервов на сумму до 1 миллиарда долларов, сообщил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий.

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    "Часть золотовалютных резервов передана в управление Всемирного банка в размере до 1 миллиарда долларов", — сообщил Чурий на пресс-конференции в понедельник.

    При этом, по его данным, Всемирный банк управляет резервами 53 стран мира. Чурий добавил, что на сегодня активы Нацбанка, которые входят в валовые резервы, составляют 18,8 миллиарда долларов.

    Ранее Всемирный банк призвал власти Украины внести изменения в президентский законопроект об антикоррупционном суде, чтобы он соответствовал требованиям Венецианской комиссии.

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