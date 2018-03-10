"Я не понимаю, почему украинцы обижаются на меня за кетчуп, который я разбрызгивал перед флагом. Однако если все-таки это их обидело, я извиняюсь перед украинскими людьми, страной и правительством", - сказал Хасселхофф.
Надругательство над национальными символами, которое допустили музыканты американской группы Bloodhound Gang, является оскорбительным действием, заявил исполняющий обязанности пресс-атташе посольства США в Украине Люк Штеле.
Одесские власти осуждают поведение музыкантов американской группы Bloodhound Gang во время их выступления в одном из ночных клубов города, где бас-гитарист группы надругался над флагом России, и возлагают ответственность за это на администрацию клуба.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".