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    Bloodhound Gang

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Бас-гитарист группы Bloodhounf Gang Джаред Хасселхофф
    Музыкант группы Bloodhound Gang извинился перед украинцами
    16:40 17.08.2013
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    "Я не понимаю, почему украинцы обижаются на меня за кетчуп, который я разбрызгивал перед флагом. Однако если все-таки это их обидело, я извиняюсь перед украинскими людьми, страной и правительством", - сказал Хасселхофф.
    Премьер-министр Украины Николай Азаров
    Азаров: Bloodhound Gang необходимо навсегда запретить въезд в Украину
    17:15 09.08.2013
    32Скандал вокруг надругательства музыкантами над флагами Украины и РФ
    Музыкантам американской группы Bloodhound Gang необходимо навсегда запретить въезд на Украину за надругательство над государственными символами, заявил украинский премьер-министр Николай Азаров.
    Активисты потребовали у посольства США извиниться за Bloodhound Gang
    Пикет у посольства США в связи с выходкой Bloodhound Gang 
    20:05 06.08.2013
    24Скандал вокруг надругательства музыкантами над флагами Украины и РФ
    Активисты Общественного движения "Украинский выбор" провели во вторник митинг протеста под стенами посольства США в Украине.
    Пресс-конференция группы Bloodhound Gang на фестивале Кубана
    Музыканту Bloodhound Gang запретили въезд в Украину на 5 лет
    19:06 06.08.2013
    17Скандал вокруг надругательства музыкантами над флагами Украины и РФ
    Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну на пять лет музыканту американской группы Bloodhound Gang Джареду Хасселхоффу из-за осквернения им украинского флага.
    Пресс-конференция группы Bloodhound Gang на фестивале Кубана
    Дипмиссия США в Киеве считает оскорбительной выходку Bloodhound Gang
    14:19 06.08.2013
    10Скандал вокруг надругательства музыкантами над флагами Украины и РФ
    Надругательство над национальными символами, которое допустили музыканты американской группы Bloodhound Gang, является оскорбительным действием, заявил исполняющий обязанности пресс-атташе посольства США в Украине Люк Штеле.
    Пресс-конференция группы Bloodhound Gang на фестивале Кубана
    Власти Одессы осудили Bloodhound Gang за надругательство над флагом РФ
    20:22 05.08.2013
    17Скандал вокруг надругательства музыкантами над флагами Украины и РФ
    Одесские власти осуждают поведение музыкантов американской группы Bloodhound Gang во время их выступления в одном из ночных клубов города, где бас-гитарист группы надругался над флагом России, и возлагают ответственность за это на администрацию клуба.
    Милиция
    Одесская милиция усмотрела хулиганство в инциденте с флагом РФ
    20:06 05.08.2013
    12Скандал вокруг надругательства музыкантами над флагами Украины и РФ
    Украинская милиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство" в связи с инцидентом во время выступления американской рок-группы Bloodhound Gang, которая осквернила российский флаг.
    Бас-гитарист группы Bloodhounf Gang Джаред Хасселхофф
    Полиция опросила бас-гитариста Bloodhound Gang
    18:46 03.08.2013
    14Скандал вокруг надругательства музыкантами над флагами Украины и РФ
    Полицейские опросили 42-летнего бас-гитариста американской группы Bloodhound Gang Эвила Джареда Хасселхоффа в связи с осквернением им российского флага, проводится доследственная проверка.
    Бас-гитарист группы Bloodhounf Gang Джаред Хасселхофф
    В РФ предлагает привлечь Bloodhound Gang по УК за осквернение флага
    15:47 03.08.2013
    4Скандал вокруг надругательства музыкантами над флагами Украины и РФ
    Ранее в сети появилась информация о том, что один из участников группы на концерте в одесском клубе "Ибица" в среду надругался над российским флагом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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