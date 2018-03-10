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    Николай Макаренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Бывший начальник Государственной автомобильной инспекции Киева Николай Макаренко.
    Экс-руководитель ГАИ Киева останется под стражей
    20:05 22.05.2017
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    Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения подозреваемому Макаренко, апелляционная жалоба стороны защиты осталась без удовлетворения.
    Бывший начальник Государственной автомобильной инспекции Киева Николай Макаренко.
    Экс-начальник ГАИ Киева арестован на три месяца
    18:57 14.04.2017
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    По ходатайству столичной прокуратуры экс-начальник ГАИ Киева Николай Макаренко арестован с возможностью внесения залога в сумме 5 млн гривен.
    Александр Кочетков
    Три "за": почему РФ выдаст Макаренко Украине
    08:32 29.09.2016
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    Политолог, политтехнолог Александр Кочетков в эфире "ГС" заявил, что Москва не выдает политиков высшего ранга, а экс-начальник Киевского управления ГАИ достаточно мелкая фигура, поэтому его выдадут Украине.
    В Нидерландах обнародованы предварительные результаты расследования крушения самолета МН17 Малайзийских авиалиний
    Главные за вчера: новые данные по MH17, президент Израиля и ОУН
    07:24 29.09.2016
    2726Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Политический эксперт Валентин Гладких прокомментировал новые данные по делу Boeing MH17, заявление главы Израиля Реувена Ривлина в Верховной Раде, а также задержание в Москве экс-начальника ГАИ Киева Николая Макаренко.
    Бывший начальник Государственной автомобильной инспекции Киева Николай Макаренко.
    РФ выдаст экс-главу ГАИ Киева, если не будет политманевров - Кочетков
    03:53 29.09.2016
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    Политолог, политтехнолог Александр Кочетков сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что бывшего главу киевского управления ГАИ Николая Макаренко выдадут Украине, если на дело не повлияют политические факторы.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков рассчитывает, что задержанного в РФ экс-главу ГАИ Киева выдадут
    17:57 28.09.2016
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    Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что правоохранители уже подготовили сообщение о подозрении в совершении преступления и намерены вручить его экс-главе ГАИ Киева Макаренко по прибытию в Украину.
    Бывший начальник Государственной автомобильной инспекции Киева Николай Макаренко.
    Экс-глава ГАИ Киева задержан в РФ - СМИ
    13:12 28.09.2016
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    По информации СМИ, бывший начальник Государственной автомобильной инспекции Киева Николай Макаренко находился в международном розыске по подозрению в коррупции.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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