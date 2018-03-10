Политолог, политтехнолог Александр Кочетков в эфире "ГС" заявил, что Москва не выдает политиков высшего ранга, а экс-начальник Киевского управления ГАИ достаточно мелкая фигура, поэтому его выдадут Украине.
Политический эксперт Валентин Гладких прокомментировал новые данные по делу Boeing MH17, заявление главы Израиля Реувена Ривлина в Верховной Раде, а также задержание в Москве экс-начальника ГАИ Киева Николая Макаренко.
Политолог, политтехнолог Александр Кочетков сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что бывшего главу киевского управления ГАИ Николая Макаренко выдадут Украине, если на дело не повлияют политические факторы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".