ЕС намекает, что украинцы злоупотребляют правом на безвиз - эксперт

КИЕВ, 21 дек — РАИ Новости Украина. Европейская комиссия обнародовала свой первый отчет в рамках нового механизма приостановления безвизовых режимов, который был принят в феврале. В документе присутствуют довольно тревожные заявления относительно Украины.

В частности, ЕК выдвинула к Украине шесть требований. Среди них — усилить сотрудничество с Европейским союзом по миграции, проводить кампанию по информированию об обязанностях и правах в рамках безвиза.

Требуя от Украины проведения разъяснения об условиях безвизового режима, Евросоюз намекает, что украинцы скорее всего злоупотребляют правом на безвиз.

Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы озвучил политический аналитик Артем Никифоров.

"Требование о проведении разъяснения об условиях безвиза. Это фактический намек Украине на то, что украинцы скорее всего злоупотребляют своим правом на безвиз, что нарушает миграционную политику и миграционные правила ЕС… Вот смотрите: безвиз был введена в июне. В рамках безвиза так называемого, это право на краткосрочные путешествия, есть возможность находиться до 90 дней в течение 180. Это говорит о том, что определенное количество украинцев в июне или в июле, или в августе, поехав в страны Европы, видимо, там и осталось. Это создает определенную проблему для миграционной политики стран ЕС. Это требование в контексте того, что Украина не контролирует своих граждан, нарушающих правила пребывания на территории ЕС", — подчеркнул Никифоров.

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К слову, эксперт по миграционным вопросам Елена Погребняк высказала мнение, что в странах Европы уже налажен контроль за пребыванием граждан, и нет критической точки относительно невыполнения украинцами условий безвиза.

Ранее владелец туристического визового центра Максим Циркель отметил, что большинство страхов, связанных со стартом безвизового режима, не оправдались.