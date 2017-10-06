Тотальная пустота, или Чем закончится заробитчанство для Украины

РИА Новости Украина

По разным статистическим данным, по состоянию на 2017 год за границей живут и работают около 7 миллионов украинцев. И это при том, что по информации экспертов, население Украины по состоянию на 2017 год – на уровне 35 миллионов человек. Но это еще не все: украинцы и дальше продолжают покидать Родину, пишет Мария Бойко.

В последние годы из-за падения курса гривны, повышения тарифов, существенного подорожания продуктов первой необходимости и отсутствия перспектив, количество украинских мигрантов активно растет.

Государственная служба статистики Украины Динамика среднемесячной реальной зарплаты в 2010-2015 гг в процентах к предыдущему году

Как говорится в исследовании социальной группы "Рейтинг", по состоянию на начало 2017 чаще всего украинцы едут на заработки в Польшу – 36%, Россию – 25%, по 5% работали в Чехии и Германии, 3% – в Италии, остальные – в других странах, преимущественно Западной Европы.

Зато, как свидетельствуют официальные данные, в Украине по состоянию на 2015 год трудоустроились только 9000 иностранцев.

Министерство социальной политики Украины Число иностранцев, которые временно работали в Украине при наличии разрешения на трудоустройство, на конец года

Как отмечает польское правительство, с начала 2017 года в Польше официально работает более 330 000 иностранцев. Из них украинцы составляют 68% из этого количества. По данным Управления социального страхования, в первом квартале 2017-го 227 тысяч граждан Украины заплатили польской власти налоги.

На данный момент в Польше в целом насчитывается 1,25 миллиона украинских мигрантов. В докладе Национального банка Польши говорится, что украинцы на заработках в Польше зарабатывают в месяц в среднем 2,1 тыс. злотых, а это 470 евро "чистыми", и большую часть из них передают своим семьям в Украине.

Государственная пограничная служба Украины Количество пересечений государственной границы гражданами Украины в направлении выезда в 2003-2015 гг

Есть ли будущее у страны, население которой массово выезжает за границу? Почему украинцы бегут на заработки в Польшу? Сколько это будет продолжаться? Об этом корреспондент "Вголос" общался с экс-министром экономики Украины Владимиром Лановым и экспертом портала по трудоустройству "Rabota.ua" Татьяной Пашкиной.

Почему украинцы в основном едут на заработки именно в Польшу? Там много рабочих мест?

Татьяна Пашкина:

Вголос Татьяна Пашкина

– Количество вакансий в странах Европейского Союза, вроде Германии и Нидерландов, постоянно увеличивается. По официальным данным этих стран, ожидается, что там до 2022 года свободны будут 5,5-6 миллионов вакансий. Это данные только этих двух стран, есть и другие. И вот для поляков и чехов работа в Германии или Нидерландах очень желанна. Если в Польше средняя заработная плата на уровне 500-700 евро, то в Германии или Нидерландах этот показатель – вдвое выше. Поэтому поляки и чехи едут в те страны ЕС, где больше платят. Соответственно, в той же самой Польше высвобождаются рабочие места.

Есть прогнозы, что в Польше и Чехии через пять лет будут дополнительно 2,5-3 миллиона вакансий. И большинство из них ожидают заполнить именно украинцы. В Польше сейчас такая ситуация, когда нужны украинские рабочие руки. И, учитывая безвизовый режим и то, что Польша территориально близко расположена к Украине, наши сограждане туда и едут. Ведь так украинец имеет возможность сначала поехать в Польшу, узнать об условиях труда, о возможных вакансиях, увидеться с работодателями. И уже тогда решить, где ему работать.

В каких сферах в Польше и других странах работают приехавшие из Украины? Сколько украинцам там платят?

Татьяна Пашкина:

– Наибольшее количество людей, которые могут трудоустроиться за рубежом, — это неквалифицированная рабочая сила. Украинцы в Польше работают на низких должностях. Ведь даже если человек приезжает на заработки и он ничего не умеет, то его отправят на любой конвейер.

Есть ситуации, когда работодатель может обучать своего работника — и таким образом украинец имеет возможность зарабатывать больше. Кроме того, если в Польше хочешь зарабатывать лучше, то нужно знать иностранный язык. К примеру, если украинец работает строителем в Польше, то может зарабатывать там 20-25 тысяч гривен. Но если уже украинец знает польский язык, то у него есть перспектива карьерного роста и он, к примеру, может стать бригадиром и зарабатывать в 1,5 раза больше.

И если мы говорим о зарплате украинцев за рубежом, то средняя цифра составит 28 тысяч 642 гривны. Для сравнения, в самом богатом городе Украины — Киеве, средняя зарплата составляет примерно 9 тысяч гривен. То есть в три раза меньше.

Кто из украинцев едет за границу? И об условиях работы — все ли для украинцев там так просто?

Татьяна Пашкина:

– Работа за границей — это для тех, кто хочет быстро заработать деньги. Работа в Польше – это не только выгодно, вместе с тем это тяжелый труд. Нашим согражданам за рубежом платят почасово. Там в основном шестидневная рабочая неделя и наши люди работают по 10-12 часов в день. Далее — проблемы с питанием. Его иногда предоставляет работодатель, но иногда нужно самому тратиться на продукты. Из-за этого украинцы там питаются очень скромно. Также украинцы вынуждены очень скромно жить. То есть это не гарантированная оплата труда.

На заработки за границу сейчас едет очень много людей, которые вообще не имеют образования. Это люди, которые у нас работают в сельском хозяйстве. Едут также образованные люди, которым уже за 40 лет, но они не могут найти высокооплачиваемую работу в Украине. Есть случаи, когда за границу выезжают целыми семьями — с детьми.

МОМ Сферы занятости украинских трудовых мигрантов за границей

Была информация, что безвиз позволяет украинцам трудоустраиваться за рубежом. Это правда?

Татьяна Пашкина:

– Это невозможно. Безвиз дает возможность въехать в страну и найти себе работодателя, пообщаться с ним. Но вместе с тем — у рабочего должны быть подтверждающие документы, что он работает официально. Если говорить о Польше, то ранее вопросами трудоустройства иностранцев занимались воеводства, сейчас этим занимаются уезды, то есть меньшие территориальные единицы. Ранее недобросовестные работодатели могли торговать приглашениями на работу. А сейчас эти приглашения начали регистрировать в меньших территориальных единицах, якобы для увеления ответственности работодателя перед наемным работником.

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По разным данным, за рубежом ориентировочно уже работает 7 миллионов украинцев. В Польше заявили, что у них официально трудоустроены 1,2 миллиона украинцев. Как вы считаете, украинцы и дальше будут уезжать из Украины?

Татьяна Пашкина:

– К апрелю 2017-го биометрические паспорта уже сделали 3,5 миллиона украинцев. А в январе 2018-го планируют сделать 5,5 миллионов населения. Также, учитывая экономическую ситуацию в Украине, трудно сказать, что эти люди — это все туристы. Скорее всего — это те, кто хочет заработать. К тому же, только по состоянию на первую половину 2017-го польские работодатели зарегистрировали 948 тысяч заявок от украинцев.

То есть нас ожидает "кадровый голод"?

Татьяна Пашкина:

– Кадровое голодание в Украине возможно. Но это, похоже, пока никого не волнует. Хотя есть некоторые работодатели, которые уже испытывают недостаток рабочих рук. Особенно это заметно в Западной Украине, потому что традиционно украинцы именно из этого региона выезжают за границу. Но у работодателей или нет возможности, или желания что-то делать: повышать плату, вести просветительскую работу.

А будут ли какие-то последствия для украинской экономики?

Владимир Лановой:

Вголос Владимир Лановой

– То, что украинцы настолько массово выезжают за границу, означает, что происходит разрушение украинской экономики. У нас не открываются новые предприятия, не создаются рабочие места, потому что там скоро некому будет работать.

Из-за массового выезда украинцев за границу, в Украине не развиваются новые отрасли, не внедряются инновационные проекты. Зато власть ничего не делает, чтобы украинцы не уезжали. Она следит только за финансовыми потоками. В Украине это в основном связано с энергетикой, поскольку там вообще ничего не контролируется. Как было при Советском Союзе — так и сейчас. Добавились только огромные монопольные тарифы, как для населения, так и для промышленности.

То есть сейчас вся экономика работает не на украинцев, а на энергетику.

Украинские банки работают неэффективно, государство не страхует и не поддерживает своих граждан. Даже если украинец работает в инновационном секторе, в Украине у него нет перспективы. Наше сельское хозяйство тоже работает неэффективно, уничтожая плодородные украинские земли. Уже есть информация: плодородными, по сравнению с тем, что было, осталось примерно 60% наших почв. То есть в стране, где разрушается экономика, создаются какие-то возможности для реализации человека, нет социального обеспечения со стороны государства, активные люди, конечно, будут убегать и в дальнейшем. Ведь ответственная молодежь при изменяющихся условиях в стране не имеет возможности рожать детей, покупать жилье. А потому, не имея перспективы, люди выезжают за границу. Из-за этого в Украине значительно ухудшаются демографические пропорции, потому что уезжают люди младшего и среднего возраста, а в Украине при этом остается старшее поколение. Ведь по официальным статистическим данным, большинство трудовых мигрантов из Украины — это лица в возрасте 20-44 года.

Создается впечатление, что власть делает все для того, чтобы украинцы массово уезжали…

Владимир Лановой:

– Если молодые люди остаются в Украине, они вынуждены работать на олигархов и за копейки отстаивать их интересы. Вместо того, чтобы реализовывать в Украине какие-то социальные стандарты, благодаря которым украинцы будут оставаться дома, наши чиновники поднимают себе зарплаты до заоблачных для Украины сумм. В украинской власти среди элит происходит нравственная эрозия.

В Украине проходит социальный, экономический и моральный развал. Это крайне негативная ситуация. Но хуже то, что у власти находятся люди, которым все равно. Они своими действиями в очередной раз доказывают правоту тех, кто их называет "барыгами". Наша власть – это банальные скряги, которые думают только, как бы деньгами набить себе карманы.

Чем все это может закончиться?

Владимир Лановой:

– Украину ждут новые дефолты, особенно по внешним обязательствам. Ожидается и проблема по внутренним обязательствам. Вот уже есть информация, что "Приватбанк" сейчас не выдает средств с депозитов, на которые положены большие суммы. Вопрос, а когда они эти средства будут отдавать вкладчикам? Это, собственно, и является первым признаком дефолта.

Вот вспомните историю с "Сбербанком СССР". Тогда украинцам выдали вкладов на 1 миллиард, а 130 миллиардов не дали. Мы должны понимать, что дефолт по внешним обязательствам будет связан со стремительным падением курса гривны. Состоится очередное обнищание украинцев.

Также есть прогнозы некоторых иностранных экономистов о том, что в ближайшие несколько десятков лет наша территория будет обезлюднена. Собственно, сейчас это выглядит не так уж и невероятно. Вы посмотрите — с карты Украины массово исчезают села. В Украине ежегодно вымирают около тысячи сел. Люди бегут из сельской местности за границу, а старшее население просто умирает. А землю в сельских населенных пунктах никто не покупает. А это значит, что украинцев в Украине становится все меньше и меньше, из страны уходит главный экономический ресурс — человеческий.

Очень трудно сказать, кто в таких условиях останется жить в этой стране. И что вообще будет с Украиной, если отсюда выедут активные, умные и трудолюбивые люди. Сложно говорить и о том, какой будет этническая структура населения, которой при таких условиях будет власть, какой — мораль. Если в Украине будут хозяйничать эти 5-8 финансовых "баронов", которые уже сейчас считают, что украинцы должны на них работать буквально за еду, то Украине грозит распад и разделение отдельных территорий между олигархами.