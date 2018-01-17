Atlantic Council: сценарии будущего Украины... один другого хуже

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В нынешнем году ожидать от Украины грандиозных достижений не стоит: несмотря на близящиеся в стране очередные президентские выборы, структурные реформы в центре внимания находиться не будут, международные партнеры теряют терпение, к тому же наступают сроки возвращать немалые долги, пишет Руслан Минич в статье для Atlantic Council.

"Чего следует ожидать и что наблюдать в Украине в этом году? Как повлияет президентская кампания на политику в 2018 году? Сможет ли страна погасить свой долг, чтобы избежать дефолта? Какими могут быть последствия войны на Донбассе? Мы определили основные события, которые, по нашим прогнозам, произойдут в 2018 году, и разделили их на пять категорий: безопасность, политика, зарубежные партнеры и реформы, экономика, культура, спорт и техника", — продолжает автор статьи.

Безопасность hromadske.ua Потасовки у Рады. Кругом "агенты Кремля"

"Дискуссии об отправке миротворческой миссии ООН на Донбасс, вероятно, продолжатся и в 2018 году. Россия настаивает на том, чтобы миссия обеспечивала защиту безоружных наблюдателей ОБСЕ только на линии соприкосновения сторон. Украина же настаивает на том, чтобы миротворцы имели неограниченный доступ (на всей территории), включая российско-украинскую границу", — напоминает автор публикации.

"В декабре 2017 года США согласовали вопрос о поставках на Украину летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). Россия предупредила, что такой шаг может спровоцировать новую эскалацию конфликта", — говорится в статье.

"Еще один важный вопрос, который требует внимания, — будущее Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) на Донбассе. В декабре Россия отозвала своих офицеров, обвинив Украину в том, что та препятствует их работе. Кремль также возмущен введением с 1 января правил въезда россиян в Украину исключительно по биометрическим паспортам. Россия готова — при соблюдении определенных условий — вернуть своих военных в СЦКК, хотя Украина провела консультации с международными гуманитарными организациями по вопросу замены российских офицеров", — пишет Минич.

"Избиратели Крымского полуострова примут участие в президентских выборах в России, намеченных на март 2018 года. Кроме того, к концу 2018 года будет запущено движение по автомобильной части моста, соединяющего Россию с незаконно аннексированным Крымом, а в 2019 году — по железнодорожной части. Срок действия санкций, введенных Евросоюзом против России в отношении физических лиц, истекает в марте, а срок санкций в отношении Крыма и секторальные санкции истекает летом. Эти санкции будут пересмотрены или продлены", — продолжает автор публикации.

"В Совете Европейского Союза, который обладает законодательными полномочиями, будут председательствовать Болгария и Австрия. Обе эти страны гораздо менее настороженно относятся к побуждениям России, чем их предшественники", — говорится в статье.

"Не исключено, что Украина будет и дальше подвергаться кибератакам. Недавно Украинский киберальянс сообщил, что доступ к информации некоторых украинских государственных учреждений может получить любой человек и без взлома. В то же время Украина планирует создать центр кибербезопасности с привлечением международных экспертов, в том числе из НАТО", — пишет Минич.

Политика

"Президентские и парламентские выборы, запланированные на март и октябрь 2019 года, не самым лучшим образом скажутся на жизни страны в 2018 году. Политики вряд ли введут новые структурные реформы. Они, скорее всего, сосредоточатся на реализации реформ, одобренных в 2017 году — таких как реформа системы здравоохранения, пенсионного обеспечения и реформа системы образования", — продолжает автор публикации.

"Остается лишь один вопрос: примет ли Украина до выборов новый избирательный кодекс? Новые правила позволили бы избирателям голосовать и за партию, и за конкретного кандидата, что повысило бы их влияние на то, какие люди придут в парламент. Решающее значение для принятия нового кодекса будет иметь давление со стороны международных доноров и гражданского общества", — говорится в статье.

"Вполне вероятно, что сохранится противостояние между президентом Петром Порошенко и бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Саакашвили лишен украинского гражданства и находится под следствием. Он, в свою очередь, организовал протесты и требует импичмента Порошенко", — напоминает Минич.

Зарубежные партнеры и реформы

"Украина продолжит, хотя и без особого энтузиазма (с сопротивлением), ряд реформ, проведения которых требуют международные доноры. В числе основных вопросов будет создание Антикоррупционного суда, что, как ожидается, начнется в 2019 году. Организация Transparency International настоятельно призывает иностранных экспертов принять более активное участие в работе по отбору судей для повышения прозрачности. А во избежание чрезмерной нагрузки она рекомендует ограничить сферу деятельности создаваемого суда коррупционными делами", — продолжает автор публикации.

"МВФ и ЕС требуют разукрупнения компании "Нафтогаз". Новый оператор газотранспортной системы должен быть создан в первом квартале после решения Стокгольмского арбитража по спору между "Нафтогазом" и "Газпромом", которое должно быть принято 28 февраля 2018 года. В апреле Украина может провести дальнейшую либерализацию рынка газа для бытовых потребителей. Рыночные цены первоначально могут болезненно отразиться на потребителях, но они могли бы сделать рынок более конкурентоспособным", — говорится в статье.

"Украина планирует продать некоторые государственные предприятия, хотя в предыдущие годы эти планы реализованы не были. Существует опасность того, что принятие парламентом законопроекта под названием "Покупай украинское, плати украинцам" приведет к снижению эффективности антикоррупционной системы публичных и государственных закупок "Прозорро", — пишет Минич.

Экономика

"Основной проблемой будет долг Украины в иностранной валюте. С 2018 по 2021 год Украина должна ежегодно выплачивать более семи миллиардов долларов. В конце января Украина ожидает судебного решения по выплате России спорного долга в размере трех миллиардов долларов", — говорится в публикации.

"Валютных резервов Украины в размере 18,6 миллиарда долларов для погашения этих долгов недостаточно. Предоставление ожидаемых кредитов от МВФ (в размере 3,8 миллиарда долларов в 2018 году) и из других источников (1,5 миллиарда долларов в 2018 году) зависит от проведения реформ. В 2018 году Украина выпустит еврооблигации на сумму 3 миллиарда долларов, но привлекательность этих облигаций зависит от сотрудничества с МВФ и политической ситуации в Украине", — продолжает автор статьи.

"ВВП, как ожидается, вырастет на 3% (бюджет) или на 3,5% процента (Всемирный банк), что ниже, чем в соседних с Украиной странах Европы. Ожидается, что уровень инфляции составит 7,3% (Национальный банк) или 9% (бюджет)", — пишет Минич.

"В 2018 году Украина может активизировать торговлю с другими странами. Украина ведет переговоры о свободной торговле с Турцией и Израилем. Киев 1 февраля присоединится к Панъевропейско-средиземноморской конвенции (PEM Convention)", — продолжает автор статьи.

"Будут повышены минимальная заработная плата и пенсии. В июле и декабре 2018 года Украина увеличит прожиточный минимум на 4,5% процента (177 гривен) и 4,3% процента (1853 гривен) соответственно. Минимальная заработная плата будет увеличена на 16,3% (3723 гривен), и впоследствии она может быть увеличена до 4100 гривен. Минимальная пенсия будет увеличена на 11% (1 452 гривны)", — отмечается в публикации.

"В то же время ожидается повышение платы за коммунальные услуги примерно на 20%. С января повышается тариф на электроэнергию для предприятий на 9,5%, а с 1 апреля — на 6,1%. В результате повысится тариф на воду", — напомнил Минич.

Культура, спорт и техника

"2018 год может стать рекордным в отношении возрождения киноиндустрии Украины. Запланирован выпуск более 30 художественных и анимационных фильмов. Со списком трейлеров и тизеров можно ознакомиться здесь", — продолжает автор статьи.

"28 мая в Киеве пройдет финал Лиги Чемпионов УЕФА. Это дает возможность продемонстрировать, что Украина — гостеприимная и безопасная страна. В 2018 году будут освобождены от НДС и акцизов электромобили, в результате чего они станут дешевле. В апреле на украинском рынке должен появиться новый лоукостер SkyUp", — отмечается в публикации.

"23 января в Украине будет проведен тендер на внедрение системы мобильной связи 4G. Внедрение более высокоскоростной системы связи может дать толчок развитию онлайн-образования, цифровой экономики и системы управления", — пишет Минич.

Читайте также — Эксперт: Украина для Запада как ребенок — воспитать тяжело, бросить нельзя