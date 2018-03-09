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    Политика

    Порошенко анонсировал скорое подписание указа о статусе украинского языка

    (обновлено: )272012
    Как отметил Порошенко, "впереди - десятилетие украинского языка в Украине, в течение которого положительные, необратимые изменения должны произойти".
    Выступление Петра Порошенко по случаю 204-й годовщины со дня рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. 

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вскоре подпишет указ об укоренении статуса государственного языка, передает "112 Украина".

    Об этом он сказал в ходе своего выступления по случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

    "Хотел бы сообщить, что в ближайшее время я подпишу указ о разработке, возможно, десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка. Впереди — десятилетие украинского языка в Украине, в течение которого положительные, необратимые изменения должны произойти. Подчеркиваю: необратимые", — заявил президент.

    По мнению главы государства, "года слишком мало, чтобы наверстать всё то, что в результате колониальной политики потерял украинский язык".

    Порошенко напомнил, что накануне Шевченковских дней Конституционный суд Украины признал не соответствующим Основному закону языковой закон 2012 года.

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