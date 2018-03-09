Порошенко анонсировал скорое подписание указа о статусе украинского языка

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вскоре подпишет указ об укоренении статуса государственного языка, передает "112 Украина".

Об этом он сказал в ходе своего выступления по случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

"Хотел бы сообщить, что в ближайшее время я подпишу указ о разработке, возможно, десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка. Впереди — десятилетие украинского языка в Украине, в течение которого положительные, необратимые изменения должны произойти. Подчеркиваю: необратимые", — заявил президент.

По мнению главы государства, "года слишком мало, чтобы наверстать всё то, что в результате колониальной политики потерял украинский язык".

Порошенко напомнил, что накануне Шевченковских дней Конституционный суд Украины признал не соответствующим Основному закону языковой закон 2012 года.