наверх
31.03.201811:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Юбиляр Александр Збруев: кадры из жизни и кино

    (обновлено: )14411
    Александр Збруев
    Актер Александр Збруев
    Актеры Людмила Савельева и Александр Збруев
    Александр Збруев и Светлана Светличная
    Людмила Савельева и Александр Збруев
    А. Збруев и С. Коркошко в фильме Круг
    Александр Збруев (Сергей) и Тамара Семина (Анна) в кадре из художественнного фильма Чистые пруды
    Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля Вишневый сад в театре Ленком
    Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани во время генеральной репетиции спектакля Вишневый сад в театре Ленком
    Актер Александр Збруев
    Актер Александр Збруев
    Александр Збруев в спектакле Ленкома по пьесе Н.В.Гоголя Женитьба
    Актер Александр Збруев
    Церемония вручения премии Золотой орел. Александр Збруев
    Александр Збруев
    Александр Збруев, заслуженный артист РСФСР. Московский театр им. Ленинского комсомола.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер Александр Збруев
    Актер театра "Ленком" Александр Збруев.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актеры Людмила Савельева и Александр Збруев
    Актеры, муж и жена Людмила Савельева и Александр Збруев в перерыве между съемками фильма "Чайка". Режиссер и сценарист Юлий Карасик. Киностудия "Мосфильм". 1970 год.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Збруев и Светлана Светличная
    Александр Збруев (справа) в роли Сергея и Светлана Светличная (слева) в роли Кати в художественном фильме "Чистые пруды".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Людмила Савельева и Александр Збруев
    Супруги киноактриса Людмила Савельева (справа) и актер театра имени Ленинского комсомола Александр Збруев (слева) гуляют в сквере около кинотеатра "Россия".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    А. Збруев и С. Коркошко в фильме Круг
    Александр Збруев (справа) в роли капитана Алешина и Светлана Коркошко (слева) в роли Нины в художественном фильме "Круг". Студия "Ленфильм". Режиссер Г. Раппопорт.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Збруев (Сергей) и Тамара Семина (Анна) в кадре из художественнного фильма Чистые пруды
    Александр Збруев (Сергей) и Тамара Семина (Анна) в кадре из художественнного фильма "Чистые пруды". Режиссер Алексей Сахаров. Киностудия "Мосфильм". 1965 год.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля Вишневый сад в театре Ленком
    Александр Збруев в роли Гаева, Леонид Броневой в роли Фирса и Александра Захарова в роли Раневской (слева направо) во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани во время генеральной репетиции спектакля Вишневый сад в театре Ленком
    Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком"
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер Александр Збруев
    Актер Александр Збруев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер Александр Збруев
    Актер Александр Збруев
    Галина Кмит | Перейти в фотобанк
    Александр Збруев в спектакле Ленкома по пьесе Н.В.Гоголя Женитьба
    Александр Збруев в спектакле "Ленкома" по пьесе Н.В.Гоголя "Женитьба"
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер Александр Збруев
    Актер Александр Збруев во время сбора труппы театра "Ленком".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония вручения премии Золотой орел. Александр Збруев
    Актер Александр Збруев, победивший в номинации "Лучшая мужская роль в кино", на XIII торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018Как турецкие военные корабли пробивались в Одессу сквозь туман20:38 30.03.2018
    В Киеве живет конкурентка супермодели Эмили Ратаковски18:12 30.03.2018
    Селин ДионПотрясающей Селин Дион - 50!17:20 30.03.2018
    Погода в КиевеАпрель на подходе. Киев утопает в снегу15:54 30.03.2018
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в КиевеМассовые проверки заведений. ГСЧС наведалась в Ocean Plaza в Киеве14:38 30.03.2018
    Провал в ОдессеВ Одессе автомобиль внезапно провалился под землю13:30 30.03.2018
    Сексуальная болельщица "Барселоны" показала красоту тела11:32 30.03.2018
    Цветение сакурыЦветущая сакура в Токио: красивые снимки деревьев10:39 30.03.2018
    Автосалон в Нью-Йорке 2018Автосалон в Нью-Йорке: будущее рядом17:36 29.03.2018
    Все фотоленты
    Александр Збруев, заслуженный артист РСФСР. Московский театр им. Ленинского комсомола.

    Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве.

    Последний фильм Жана Рено: известный актер посетил Киев
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Последний фильм Жана Рено: известный актер посетил Киев

    Его отец Виктор Збруев был начальником Главного стройуправления Наркомсвязи, занимал высокую должность – заместителя наркома связи СССР. Мать Татьяна Федорова происходила из дворянской семьи, получила актерское образование, работала на кинофабрике имени Петра Чайковского.

    В 1961 году Збруев окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина (курс Владимира Этуша) и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне – Ленком).

    Играл в спектаклях "Двадцать лет спустя" (режиссер Яков Губенко), "До свидания, мальчики" (режиссер Сергей Штейн), "Мой бедный Марат", "104 страницы про любовь", "В день свадьбы" (режиссер Анатолий Эфрос), "Дым отечества", "Прощай оружие" (режиссер Александр Гинзбург), "Автоград – ХХI", "Иванов", "Ясновидящий", "Хория", "Оптимистическая трагедия", "Мудрец", "Варвар и еретик", "Шут Балакирев", "Все оплачено", "Женитьба", "Вишневый сад" (режиссер Марк Захаров), "Гамлет" (режиссер Глеб Панфилов), "Школа для эмигрантов" (режиссер Петр Штейн), "Князь" (режиссер Константин Богомолов).

    Смотрите также: Александр Збруев: кадры из жизни и кино

    Всего фильмография актера включает более 80 фильмов.

    Александр Збруев – народный артист РСФСР (1989). Награжден орденом Почета (1997), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2013) степеней.

    Обладатель Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2002 года. Лауреат Премии Станиславского (2005), призер кинофестиваля "Кинотавр" (1993, 1998), обладатель кинопремии "Золотой орел" (2015).

    Александр Збруев женат вторым браком. Первой его женой была актриса Валентина Малявина, вторая жена – актриса Людмила Савельева, с которой они поженились в 1967 году. У них есть дочь Наталья.

    От актрисы Елены Шаниной у Збруева есть дочь Татьяна.

    Ссылки по теме:
    Теги: