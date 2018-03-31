Юбиляр Александр Збруев: кадры из жизни и кино

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве.
Его отец Виктор Збруев был начальником Главного стройуправления Наркомсвязи, занимал высокую должность – заместителя наркома связи СССР. Мать Татьяна Федорова происходила из дворянской семьи, получила актерское образование, работала на кинофабрике имени Петра Чайковского.
В 1961 году Збруев окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина (курс Владимира Этуша) и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне – Ленком).
Играл в спектаклях "Двадцать лет спустя" (режиссер Яков Губенко), "До свидания, мальчики" (режиссер Сергей Штейн), "Мой бедный Марат", "104 страницы про любовь", "В день свадьбы" (режиссер Анатолий Эфрос), "Дым отечества", "Прощай оружие" (режиссер Александр Гинзбург), "Автоград – ХХI", "Иванов", "Ясновидящий", "Хория", "Оптимистическая трагедия", "Мудрец", "Варвар и еретик", "Шут Балакирев", "Все оплачено", "Женитьба", "Вишневый сад" (режиссер Марк Захаров), "Гамлет" (режиссер Глеб Панфилов), "Школа для эмигрантов" (режиссер Петр Штейн), "Князь" (режиссер Константин Богомолов).
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Всего фильмография актера включает более 80 фильмов.
Александр Збруев – народный артист РСФСР (1989). Награжден орденом Почета (1997), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2013) степеней.
Обладатель Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2002 года. Лауреат Премии Станиславского (2005), призер кинофестиваля "Кинотавр" (1993, 1998), обладатель кинопремии "Золотой орел" (2015).
Александр Збруев женат вторым браком. Первой его женой была актриса Валентина Малявина, вторая жена – актриса Людмила Савельева, с которой они поженились в 1967 году. У них есть дочь Наталья.
От актрисы Елены Шаниной у Збруева есть дочь Татьяна.