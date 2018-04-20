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    Культура

    Знаменитый шведский диджей умер в возрасте 28 лет

    (обновлено: )25211
    Avicii прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира.
    Тим Берглинг (Avicii)
    Википедия

    КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Пресс-секретарь известного шведского артиста и музыкального продюсера Тима Берглинга, известного под именем Авичи (Avicii), подтвердила его смерть.

    "С большой скорбью мы должны сообщить, что Тим Берглинг, известный под артистическим именем Авичи, мертв. Он находился в (городе — ред.) Мускате в Омане. Его нашли мертвым в пятницу во второй половине дня по местному времени", — сообщила шведскому телевидению пресс-секретарь артиста Эбба Линдквист.

    "Семья сокрушена и мы просим вас проявить внимание и оставить их в покое в это трудное время. Больше никаких заявлений не будет сделано", — сказал она.

    Авичи родился в 1989 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира.

    Ранее сообщалось, что американский актер Ли Эрмей, получивший широкую известность после роли инструктора в фильме "Цельнометаллическая оболочка", скончался в воскресенье на 75-м году жизни.

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