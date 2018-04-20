Знаменитый шведский диджей умер в возрасте 28 лет

КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Пресс-секретарь известного шведского артиста и музыкального продюсера Тима Берглинга, известного под именем Авичи (Avicii), подтвердила его смерть.

"С большой скорбью мы должны сообщить, что Тим Берглинг, известный под артистическим именем Авичи, мертв. Он находился в (городе — ред.) Мускате в Омане. Его нашли мертвым в пятницу во второй половине дня по местному времени", — сообщила шведскому телевидению пресс-секретарь артиста Эбба Линдквист.

"Семья сокрушена и мы просим вас проявить внимание и оставить их в покое в это трудное время. Больше никаких заявлений не будет сделано", — сказал она.

Авичи родился в 1989 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира.

RIP 🙏🏽 World renowned Swedish DJ #Avicii has died at age 28 on Friday, April 20. pic.twitter.com/0eMdyts2P9 — Power 105.1 (@Power1051) 20 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что американский актер Ли Эрмей, получивший широкую известность после роли инструктора в фильме "Цельнометаллическая оболочка", скончался в воскресенье на 75-м году жизни.