Знаменитый шведский диджей умер в возрасте 28 лет

Avicii прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира.