Умер актер, сыгравший в культовом фильме "На игле"

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Знаменитый британский актер, теле- и радиоведущий Дейл Уинтон скончался на 63-м году жизни, передает Evening Standart.

Уинтон умер в среду, 18 апреля, у себя дома.

"Мы знаем, что многие разделят эту ужасную утрату, но просим проявить уважение к частной жизни семьи в это скорбное время", — сказал сообщил агент артиста Джен Кеннеди.

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Причины смерти актера пока неизвестны.

Дейл Уинтон начал свою карьеру в Лондоне в качестве диджея, став позднее теле- и радиоведущим.

Кроме того, Уинтон снимался в британских сериалах и фильмах. Наибольшую популярность ему принесла роль ведущего ТВ-шоу в картине Дэнни Бойла "На игле".