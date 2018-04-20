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    Умер актер, сыгравший в культовом фильме "На игле"

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    Дейл Уинтон снимался в британских сериалах и фильмах, однако наибольшую популярность ему принесла роль ведущего ТВ-шоу в картине Дэнни Бойла "На игле".
    Британский актер Дейл Уинтон
    swns.com

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Знаменитый британский актер, теле- и радиоведущий Дейл Уинтон скончался на 63-м году жизни, передает Evening Standart.

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    Уинтон умер в среду, 18 апреля, у себя дома.

    "Мы знаем, что многие разделят эту ужасную утрату, но просим проявить уважение к частной жизни семьи в это скорбное время", — сказал сообщил агент артиста Джен Кеннеди.

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    Причины смерти актера пока неизвестны.

    Дейл Уинтон начал свою карьеру в Лондоне в качестве диджея, став позднее теле- и радиоведущим.

    Кроме того, Уинтон снимался в британских сериалах и фильмах. Наибольшую популярность ему принесла роль ведущего ТВ-шоу в картине Дэнни Бойла "На игле".

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