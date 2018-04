Биография ди-джея Avicii, скончавшегося в пятницу

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Известный шведский артист и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный под артистическим именем Авичи (Avicii), был найден мертвым в оманском Маскате.

Ниже приводится биографическая информация.

Тим Берлинг (Tim Bergling), известный под сценическим именем Авичи/Avicii, родился 8 сентября 1989 года в Стокгольме.

Музыкальная карьера Берлинга началась с создания ремикса на тему из видеоигры Lazy Jones. Немного позже он записал собственный трек Lazy Lace, который выпустил Strike Recordings. Ставший впоследствии известным под сценическим именем Авичи/Avicii, в начале творчества ди-джей также использовал псевдонимы Тим Берг и Том Хангс, а также Jovicii и Ashwin.

В апреле 2008 года после получения приза Пита Тонга в его собственной программе Fast Trax Avicii выпустил на его лейбле трек Manman, за которым последовали контракты с At Night Management и Vicious Grooves.

Avicii прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels.

Летом 2011 года британская певица Леона Льюис представила песню Collide в качестве инструментальной составляющей которой был использован отрывок из трека Avicii Penguin, который он исполнял на концертах с конца 2010 года. Разрешение на использование семпла не было получено, и после скандала с обвинениями в плагиате и угрозами судебного разбирательства сингл Льюис был выпущен с указанием Avicii в качестве соавтора.

Осенью 2011 года сингл "Levels" стал международным хитом. В Великобритании, Германии и Австрии "Levels" вошел в ТОП-10, а в родной для музыканта Швеции возглавил музыкальный чарт. На церемонии International Dance Music Awards композицию "Levels" отметили как самую лучшую в жанре электро-хаус. Этот трек впоследствии стал музыкальной основой новой песни "Good Feeling" исполнительницы Флоу Райд, после чего популярность Авичи еще более возросла.

По итогам 2011 года, согласно версии журнала DJ Magazine, музыкант с 39 места переместился сразу на 6-е. А еще через год его имя уже находилось в первой тройке ди-джеев мира.

В 2013 году на церемонии "Грэмми" трек Levels был отмечен в номинации "Лучшая танцевальная запись". Годом ранее Национальная академия звукозаписи США отметила в этой категории трек Sunshine — совместное творчество продюсеров Avicii, Дэвид Гетта и Джорджио Туинфорт. Звукорежиссурой трека занимался Avicii.

Свой первый большой гастрольный турнир Avicii совершил в 2010 году. Ди-джей успешно играл на танцполах Америки и Европы, нередко выступая в тандеме с GJ Тиесто.

Эпичный хит под названием I Could Be The One, написанный Avicii совместно с Nicky Romero и выпущенный на авторитетном английском лейбле Positiva, занял в Англии первое место в танцевальном списке официального чарта. I Could Be The One стал наиболее продаваемым синглом 2013 года, как и трек в стиле кантри Wake Me Up. Абсолютным суперхитом 2014 года был признан Hey Brother.

В дебютный альбом True, который вышел в 2013 году, вошли треки с сентиментальной окраской и тонкой лирикой. Он стал платиновым в Австрии, Канаде, Мексике, Норвегии, Польше, Швеции и Великобритании.

Для записи нового альбома Stories Avicii собрал своих любимых рок-музыкантов. Был презентован новый сингл под названием The Days с вокалом британца Робби Уильямса. Параллельно с этим Avicii работал над записью очередной (13-й по счету) пластинки Мадонны, которая, как и новый альбом музыканта, вышла в свет в 2015 году.

В 2016 году артист сообщил, что прекращает концертные выступления и поездки, но пообещал продолжать заниматься музыкой.

10 августа 2017 года Avicii прервал творческий отпуск и выпустил мини-альбом AVĪCI (01), состоящий из шести композиций.

20 апреля 2018 года пресс-секретарь артиста сообщила, что его обнаружили мертвым в оманском городе Маскат.