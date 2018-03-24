Теракт ИГ во Франции. Скончался полицейский, обменявший себя на заложника

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Полицейский, который в пятницу обменял себя на заложника при теракте в супермаркете во Франции, скончался от полученных ранений, сообщил глава МВД Жерар Коллон.

"Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву", — заявил министр в Twitter.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 марта 2018 г.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что полицейский Арно Бельтрам предложил заменить женщину, взятую в заложники в супермаркете, на себя.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Ранее сообщалось, что общее число жертв нападения составило три человека, 16 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ (террористическая группировка).