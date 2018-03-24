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    В мире

    Теракт ИГ во Франции. Скончался полицейский, обменявший себя на заложника

    (обновлено: )36602
    Скончавшийся от полученных ранений французский полицейский Арно Бельтрам предложил заменить женщину, взятую в заложники при теракте в супермаркете, на себя.
    Арно Бельтрам
    La Gazette de la manche

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Полицейский, который в пятницу обменял себя на заложника при теракте в супермаркете во Франции, скончался от полученных ранений, сообщил глава МВД Жерар Коллон.

    "Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву", — заявил министр в Twitter.

    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что полицейский Арно Бельтрам предложил заменить женщину, взятую в заложники в супермаркете, на себя.

    Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

    Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Ранее сообщалось, что общее число жертв нападения составило три человека, 16 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ (террористическая группировка).

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