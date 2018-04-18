Скончалась супруга и мать экс-президентов США

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Жена 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Барбара скончалась в возрасте 92 лет, говорится в заявлении семьи, распространенном официальным представителем.

"Бывшая первая леди США и упорный защитник семейной грамотности Барбара Пирс Буш скончалась во вторник, 17 апреля 2018 года, в возрасте 92 лет", — говорится в заявлении офиса Джорджа Буша-старшего, которое в своем Twitter опубликовал официальный представитель четы Джим МакГрат.

Барбара Буш родилась в Нью-Йорке 8 июня 1925 года. По линии отца является дальней родственницей 14-го президента США Франклина Пирса. С Джорджем Бушем-старшим познакомилась в 16 лет во время рождественского бала. Свадьба состоялась в 1945 году. Будучи первой леди США, Барбара Буш занималась продвижением всеобщей грамотности и основала благотворительный фонд Barbara Bush Foundation for Family Literacy.

У Барбары и Джорджа Буш остались пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков. Одним из сыновей является Джордж Буш-младший, возглавлявший Белый дом с 2001 по 2009 года 943-ий президент США).

Ранее сообщалось, что Буш-старший стал самым долгоживущим экс-президентом США.