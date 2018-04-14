Украинцы перестали ходить на фильмы "страны-агрессора" - Княжицкий

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Украине нет запрета на прокат фильмов российского производства, заявил народный депутат от "Народного фронта", глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Читаю блог коллеги Мустафы Найема… под названием "Почему вы запретили русские фильмы?". Автор встречался с мариупольскими студентами, где они обсуждали запрет российских фильмов в "официальном прокате". Студенты были против запрета, а депутат объяснял его причины. Самое интересное, что российские фильмы в прокате в отличие от телевидения никто не запрещал! Не существует никакой запрета!" — написал Княжицкий на своей странице в Facebook, отметив, что "просто украинцы перестали ходить на фильмы страны-агрессора".

"Впоследствии дистрибьюторы (перестали — Ред.) закупать такие фильмы для кинотеатров! Удивительно, что этого не знают ни студенты, ни депутаты", — добавил парламентарий.

Facebook Николая Княжицкого Комментарий Николая Княжицкого

Ранее сообщалось что в Украине отказались показывать российский фильм "Каникулы президента".