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    Трейлер фильма о динозаврах бьет рекорды в сети

    (обновлено: )34910
    В сети был опубликован новый трейлер фильма "Мир Юрского периода 2". Ролик с английской версией трейлера за сутки собрал свыше 3 миллионов просмотров на YouTube-канале Universal Pictures.
    Видеоканал Universal Pictures Russia на Youtube

    Дублированный на русский язык ролик опубликован на странице Universal Pictures Russia на сайте YouTube. Главные роли в фильме исполняют Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин, Тоби Джонс. Режиссером картины выступил Хуан Антонио Байона.

    По сюжету, прошло четыре года с тех пор, как динозавры разрушили парк развлечений и курорт "Мир Юрского периода". Люди покинули остров, а бывшие обитатели тематического комплекса борются за выживание в джунглях.

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    Узнав о неминуемом извержении вулкана, герои Пратта и Ховард решают спасти динозавров, но находят на острове таинственную организацию, зловещие планы которой представляют угрозу для всего человечества.

    Выход фильма на широкий экран ожидается в июне этого года.

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