Трейлер фильма о динозаврах бьет рекорды в сети

Дублированный на русский язык ролик опубликован на странице Universal Pictures Russia на сайте YouTube. Главные роли в фильме исполняют Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин, Тоби Джонс. Режиссером картины выступил Хуан Антонио Байона.

По сюжету, прошло четыре года с тех пор, как динозавры разрушили парк развлечений и курорт "Мир Юрского периода". Люди покинули остров, а бывшие обитатели тематического комплекса борются за выживание в джунглях.

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Узнав о неминуемом извержении вулкана, герои Пратта и Ховард решают спасти динозавров, но находят на острове таинственную организацию, зловещие планы которой представляют угрозу для всего человечества.

Выход фильма на широкий экран ожидается в июне этого года.