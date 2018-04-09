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    Культура

    Опубликован рейтинг "худших" фильмов лучших режиссеров

    (обновлено: )11901
    Самым плохим фильмом пользователи и критики Rotten Tomatoes посчитали картину Джона Синглтона "Погоня", на втором месте - "Сверхновая" Френсиса Форда Копполлы, замыкает пятерку "Четыре комнаты" Квентина Тарантино.
    Квентин Тарантино
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    Фильм про Донецкий театр оперы и балета
    it.sputniknews.com
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    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Портал Business Insider (BI) на основе оценок агрегатора рецензий Rotten Tomatoes составил рейтинг фильмов, которые были сняты успешными режиссерами, с самыми низкими оценками критиков и зрителей (до 70%).

    Самым плохим фильмом пользователи и критики Rotten Tomatoes посчитали картину Джона Синглтона "Погоня", на втором месте — "Сверхновая" Френсиса Форда Копполлы, замыкает пятерку "Четыре комнаты" Квентина Тарантино.

    Также в рейтинг попали "Хороший год" Ридли Скотта, "Дюна" Дэвида Линча и "Капитан Крюк" Стивена Спилберга. На последнем месте оказался фильм "Бьютифул" Алехандро Гонсалеса Иньяритту.

    Ранее сообщалось, что 53% жителей Украины не поддерживают запрета отдельных российских фильмов и артистов.Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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