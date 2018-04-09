Опубликован рейтинг "худших" фильмов лучших режиссеров

it.sputniknews.com Балет во время войны. Итальянцы снимают фильм о Донецком театре Портал Business Insider (BI) на основе оценок агрегатора рецензий Rotten Tomatoes составил рейтинг фильмов, которые были сняты успешными режиссерами, с самыми низкими оценками критиков и зрителей (до 70%).

Самым плохим фильмом пользователи и критики Rotten Tomatoes посчитали картину Джона Синглтона "Погоня", на втором месте — "Сверхновая" Френсиса Форда Копполлы, замыкает пятерку "Четыре комнаты" Квентина Тарантино.

Также в рейтинг попали "Хороший год" Ридли Скотта, "Дюна" Дэвида Линча и "Капитан Крюк" Стивена Спилберга. На последнем месте оказался фильм "Бьютифул" Алехандро Гонсалеса Иньяритту.

Ранее сообщалось, что 53% жителей Украины не поддерживают запрета отдельных российских фильмов и артистов.Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.