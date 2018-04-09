Опубликован рейтинг "худших" фильмов лучших режиссеров

Самым плохим фильмом пользователи и критики Rotten Tomatoes посчитали картину Джона Синглтона "Погоня", на втором месте — "Сверхновая" Френсиса Форда Копполлы, замыкает пятерку "Четыре комнаты" Квентина Тарантино.
Также в рейтинг попали "Хороший год" Ридли Скотта, "Дюна" Дэвида Линча и "Капитан Крюк" Стивена Спилберга. На последнем месте оказался фильм "Бьютифул" Алехандро Гонсалеса Иньяритту.
Ранее сообщалось, что 53% жителей Украины не поддерживают запрета отдельных российских фильмов и артистов.Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.