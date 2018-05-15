наверх
15.05.201804:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.17- 0.03
  • EUR31.37+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Культура

    Ларс фон Триер после 7 лет молчания показал в Каннах свой новый фильм

    (обновлено: )53
    Фильм фон Триера "Дом, который построил Джек" рассказывает историю невероятно умного серийного убийцы в 70-ые годы в Америке. По красной дорожке вместе с режиссёром прошли Мэтт Диллон, Шиван Фэллон, Райли Кио, Софи Гробёль и Бруно Ганц.
    Режиссер Ларс фон Триер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Датский режиссёр Ларс фон Триер после семилетнего перерыва представил на Каннском фестивале свой новый фильм "Дом, который построил Джек", передаёт корреспондент РИА Новости.

    Таинственная незнакомка азиатского происхождения шокировала Каннский фестиваль обнаженной грудью
    LOIC VENANCE / AFP
    Фильмы можно не смотреть: наряды звезд "взорвали" Каннский кинофестиваль

    По красной дорожке вместе с режиссёром прошли Мэтт Диллон, Шиван Фэллон, Райли Кио, Софи Гробёль и Бруно Ганц.

    В 2011 году Триер был объявлен "персоной нон грата" Каннского фестиваля. Во время пресс-конференции его фильма "Меланхолия", который участвовал в основной программе смотра, Триер неосторожно высказался про свои симпатии к Адольфу Гитлеру. Это не помешало жюри вручить награду за лучшую женскую роль американской актрисе Кирстен Данст, однако изрядно подпортило отношения организаторов с фон Триером. Спустя семь лет Канн готов принять скандального режиссера обратно.

    Фильм "Дом, который построил Джек" рассказывает историю невероятно умного серийного убийцы в 70-ые годы в Америке. Сюжет строится вокруг пяти инцидентов, охватывающих 12 лет его жизни. Зритель переживает рассказ с точки зрения Джека, для которого каждое убийство – утончённое произведение искусства.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актрисы Луиза вест, Шиван Фэллон, Софи Граболь, режиссер Ларс фон Триер, актер Мэтт Диллон, актрисы Беттина Брокемпер и Марианна Слот (слева направо)

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Открытие посольства США в Иерусалиме: столкновения
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    Победительница Евровидения рухнула с лестницы
    Евровидение-2018: победа Израиля