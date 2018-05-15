Ларс фон Триер после 7 лет молчания показал в Каннах свой новый фильм

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Датский режиссёр Ларс фон Триер после семилетнего перерыва представил на Каннском фестивале свой новый фильм "Дом, который построил Джек", передаёт корреспондент РИА Новости.

По красной дорожке вместе с режиссёром прошли Мэтт Диллон, Шиван Фэллон, Райли Кио, Софи Гробёль и Бруно Ганц.

В 2011 году Триер был объявлен "персоной нон грата" Каннского фестиваля. Во время пресс-конференции его фильма "Меланхолия", который участвовал в основной программе смотра, Триер неосторожно высказался про свои симпатии к Адольфу Гитлеру. Это не помешало жюри вручить награду за лучшую женскую роль американской актрисе Кирстен Данст, однако изрядно подпортило отношения организаторов с фон Триером. Спустя семь лет Канн готов принять скандального режиссера обратно.

Фильм "Дом, который построил Джек" рассказывает историю невероятно умного серийного убийцы в 70-ые годы в Америке. Сюжет строится вокруг пяти инцидентов, охватывающих 12 лет его жизни. Зритель переживает рассказ с точки зрения Джека, для которого каждое убийство – утончённое произведение искусства.