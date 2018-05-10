Украинский фильм "Донбасс" претендует на приз Каннского кинофестиваля

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В рамках Каннского кинофестиваля прошла премьера нового фильма режиссера Сергея Лозницы "Донбасс", снятого при поддержке Госкино Украины. Картина участвует в конкурсной программе "Особый взгляд" сообщает lb.ua.

На премьеру приехал режиссер, продюсеры и участники съемочной группы. Во время представления фильма Лозница сообщил, что его вдохновил на создание фильма просмотр любительского ролика на Youtube. "Добро пожаловать в Донбасс", — завершил он презентацию.

"Фильм показывает ужасающую изнанку войны", "умная политическая сатира", – пишут в отзывах те, кто успел посмотреть.

"Донбасс" создавался при сотрудничестве четырех стран — Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. В ролях снимались как украинские, так и российские актеры, в частности, Татьяна Яценко, Георгий Делиев, Нина Антонова, Наталья Бузько и другие.

Прокат фильма в Украине обещают в 2018 году. Фильм претендует на приз конкурса "Особый взгляд", в котором также участвуют 19 картин.

Ранее сообщалось, что Каннский фестиваль открылся фильмом иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают".