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    Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу Франции

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    Международный Каннский фестиваль проходит с 8 по 20 мая. В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм из Ирана, Испании, США, Китая, Кореи, Франции, Турции.
    Главный приз Каннского кинофестиваля
    Regis Duvignau

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Международный Каннский фестиваль открылся фильмом иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают".

    Члены жюри Каннского фестиваля на фотоколе
    REUTERS Eric Gaillard
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    По красной дорожке Дворца фестивалей, украшенного гигантским плакатом с кадром из фильма Жан-Люка Годара "Безумный Пьеро", проследовали актрисы Джулиана Мур, Пенелопа Крус, Кейт Бланшетт, режиссер Мартин Скорсезе и актер Бенисио Дель Торо. В этом году смотр начался на день раньше, а сэлфи на красной дорожке запретили.

    Каннский фестиваль проходит с 8 по 20 мая. В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм из Ирана, Испании, США, Китая, Кореи, Франции, Турции. 

    В этом году фестиваль, как заметил его президент Пьер Лескюр, максимально обновляет свой формат. Изначально смотр был запланирован на 9-20 мая, однако впоследствии даты сдвинулись на один день. Таким образом, закрытие фестиваля пройдет в субботу вместо воскресенья, что, по словам организаторов, сбалансирует график показов и повысит престиж мероприятия.

    В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм из Ирана, Испании, США, Китая, Южной Кореи, Франции, Турции. В жюри конкурса, возглавляемым Бланшетт, всего девять членов: российский режиссер Андрей Звягинцев, китайский актёр Чанг Чен, американский писатель, режиссёр и продюсер Ава Дюверне, певица Хаджа Нин из Бурунди, французская актриса Леа Сейду и её американская коллега Кристен Стюарт, французский режиссёр Робер Гедигян, канадский режиссёр Дени Вильнев.

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