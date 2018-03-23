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    Культура

    Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи

    (обновлено: )31
    Директор кинофестиваля Тьерри Фремо сообщил о грядущих изменениях. Среди них – запрет на селфи на красной дорожке. Фремо полагает, что селфи на красной дорожке создают "неуместный беспорядок".
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День девятый
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар – РИА Новости Украина. Селфи на красной дорожке Каннского кинофестиваля в этом году будут запрещены, сообщают французские СМИ со ссылкой на организаторов мероприятия.

    Церемония закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юбилейный Каннский кинофестиваль: закрытие

    Директор кинофестиваля Тьерри Фремо в интервью журналу "Le Film Français" сообщил о грядущих изменениях. Среди них – запрет на селфи на красной дорожке. Фремо полагает, что селфи на красной дорожке создают "неуместный беспорядок".

    Кроме того, Фремо анонсировал отмену пресс-показов фильмов для журналистов. До настоящего время представители СМИ могли посмотреть киноленты утром, перед вечерней премьерой.

    Очередной, 71-й Каннский международный кинофестиваль будет проходить с 8 по 19 мая 2018 года.

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