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    Фотоленты

    Канны готовы к открытию кинофестиваля: члены жюри раскрыли подробности

    (обновлено: )72
    Члены жюри Каннского фестиваля на фотоколе
    Актрисы и члены жюри Кейт Бланшетт и Кристен Стюарт
    Члены жюри Каннского фестиваля на пресс-конференции
    Члены жюри Каннского фестиваля на фотоколе - Кейт Бланшет и Леа Сейду
    Глава жюри Каннского фестиваля Кейт Бланшет и актер, член жюри Дени Вильнев
    Члены жюри Каннского фестиваля на фотоколе
    Главный приз Каннского кинофестиваля
    Каннский кинофестиваль
    Канны готовятся к открытию фестиваля
    Члены жюри Каннского фестиваля на фотоколе
    Члены жюри Каннского фестиваля на фотоколе
    REUTERS Eric Gaillard
    Актрисы и члены жюри Кейт Бланшетт и Кристен Стюарт
    Актрисы и члены жюри Кейт Бланшетт и Кристен Стюарт
    REUTERS Eric Gaillard
    Члены жюри Каннского фестиваля на пресс-конференции
    Члены жюри Каннского фестиваля на пресс-конференции
    REUTERS Regis Duvignau
    Члены жюри Каннского фестиваля на фотоколе - Кейт Бланшет и Леа Сейду
    Члены жюри Каннского фестиваля на фотоколе - Кейт Бланшет и Леа Сейду
    REUTERS Jean-Paul Pelissier
    Глава жюри Каннского фестиваля Кейт Бланшет и актер, член жюри Дени Вильнев
    Глава жюри Каннского фестиваля Кейт Бланшет и актер, член жюри Дени Вильнев
    REUTERS Regis Duvignau
    Члены жюри Каннского фестиваля на фотоколе
    Члены жюри Каннского фестиваля на фотоколе
    REUTERS Eric Gaillard
    Главный приз Каннского кинофестиваля
    Главный приз Каннского кинофестиваля
    Regis Duvignau
    Каннский кинофестиваль
    Каннский кинофестиваль
    REUTERS Regis Duvignau
    Канны готовятся к открытию фестиваля
    Канны готовятся к открытию фестиваля
    REUTERS Stephane Mahe

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    Члены жюри Каннского фестиваля на фотоколе

    Гранд-театр Люмьер Дворца фестивалей уже готов открыть свои двери для первых гостей 71-го Каннского фестиваля, который начинается во вторник на Лазурном берегу Франции. 

    Ведущий Анке Энгельке и директор кинофестиваля Дитер Косслик во время церемонии открытия 68-го Берлинского международного кинофестиваля в Берлине, Германия, 15 февраля 2018 года.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    В ожидании "Золотого медведя". Кадры с открытия кинофестиваля "Берлинале"

    Президент жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля Кейт Бланшетт надеется, что в будущем в официальной программе смотра будет больше фильмов, снятых женщинами.

    При этом Бланшетт заметила, что выбрать фильм, который понравится всем, невозможно. "В Канне прекрасно то, что в жюри есть артисты с разными мнениями, есть критики и есть зрители, и у всех этих групп есть свое мнение по поводу фильмов, которые показывают на фестивале", — пояснила она.

    В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм из Ирана, Испании, США, Китая, Южной Кореи, Франции, Турции. В жюри конкурса, возглавляемым Бланшетт, всего девять членов: российский режиссер Андрей Звягинцев, китайский актёр Чанг Чен, американский писатель, режиссёр и продюсер Ава Дюверне, певица Хаджа Нин из Бурунди, французская актриса Леа Сейду и её американская коллега Кристен Стюарт, французский режиссёр Робер Гедигян, канадский режиссёр Дени Вильнев.

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