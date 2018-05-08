Канны готовы к открытию кинофестиваля: члены жюри раскрыли подробности

Гранд-театр Люмьер Дворца фестивалей уже готов открыть свои двери для первых гостей 71-го Каннского фестиваля, который начинается во вторник на Лазурном берегу Франции.

Президент жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля Кейт Бланшетт надеется, что в будущем в официальной программе смотра будет больше фильмов, снятых женщинами.

При этом Бланшетт заметила, что выбрать фильм, который понравится всем, невозможно. "В Канне прекрасно то, что в жюри есть артисты с разными мнениями, есть критики и есть зрители, и у всех этих групп есть свое мнение по поводу фильмов, которые показывают на фестивале", — пояснила она.

В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм из Ирана, Испании, США, Китая, Южной Кореи, Франции, Турции. В жюри конкурса, возглавляемым Бланшетт, всего девять членов: российский режиссер Андрей Звягинцев, китайский актёр Чанг Чен, американский писатель, режиссёр и продюсер Ава Дюверне, певица Хаджа Нин из Бурунди, французская актриса Леа Сейду и её американская коллега Кристен Стюарт, французский режиссёр Робер Гедигян, канадский режиссёр Дени Вильнев.