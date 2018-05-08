На Лазурном берегу Франции открывается 71-й Каннский фестиваль

КИНО, 8 мая — РИА Новости Украина, Тамара Ходова. Международный Каннский фестиваль открывается на Лазурном берегу Франции. Журналистов и профессионалов индустрии ждет насыщенная и разношерстная программа — от мировой премьеры новой части "Звездных войн" до фильмов Ларса Фон Триера и Дэвида Роберта Митчелла.

В первый раз с 2004 года фестиваль откроет фильм не на французском и не на английском языке — "Все это знают" иранского режиссера Асгара Фархади, в котором снялись Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Картина рассказывает историю Лауры, которая живет со своим мужем и детьми в Буэнос-Айресе. Когда они возвращаются в свою родную деревню в Испании на семейный праздник, неожиданные события меняют ход их жизни. В центре сюжета, как и всегда в фильмах Фархади, находятся семейные связи, а также моральный выбор, который перед ними ставят обстоятельства.

Всего за Золотую пальмовую ветвь будут бороться более 20 фильмов. При объявлении программы директор смотра Тьерри Фремо отметил, что при формировании конкурса в этом году отборщики намеренно включили не самых известных режиссеров. Среди них, например, режиссер А.Б. Шоки, который представит в Канне свой дебют "Yomeddine", а также француженка Ева Хассон с работой "Девушки солнца". Помимо Хассон в программу включены фильмы всего двух женщин-режиссеров: "Капернаум" ливанки Надин Лабаки, "Счастливый, как Лаззаро" итальянки Алисе Рорвахер, получившей Гран-при жюри Канна за картину "Чудеса" в 2014 году.

Не обойдется и без именитых режиссеров, которые покажут свои фильмы в Канне далеко не в первый раз. Так, на смотр приедут живой классик мирового кинематографа Жан-Люк Годар с видео эссе "Le livre d'image", турок и обладатель Пальмовой ветви Нури Бильге Джейлан с фильмом "Дикое грушевое дерево" и "Собачник" итальянца Маттео Гарроне. Также польский режиссер и обладатель премии "Оскар" Павел Павликовски расскажет историю любви в послевоенной Польше в фильме "Холодная война", а американец Спайк Ли привезет на смотр черную комедию "BlacKkKlansman" про афроамериканского полицейского из Колорадо, внедряющегося в Ку-клукс-клан. Ещё один американский режиссёр, чью премьеру ждут с нетерпением, — Дэвид Камерон Митчелл и его "Под серебряным озером".

Сильно в программе и азиатское присутствие. Так, в нее включены "Воры в магазине" и "Асако I и II" японцев Хирокадзу Корээда и Рюсукэ Хамагути, "Пылающий" корейца Ли Чхан-Дона, "Пепел — самый чистый белый" китайца Цзя Чжанкэ.

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В этом году организаторы фестиваля решили вернуть традицию фильма закрытия и предоставили эту честь картине "Человек, который убил Дон Кихота", многострадальному проекту американского режиссера Терри Гиллиама. Он пытался осуществить его в течение двадцати лет, однако сталкивался все с большими проблемами до или во время съемок, так что некоторые успели окрестить его "проклятым". Наконец Гиллиаму удалось снять картину с Адамом Драйвером, Джонатаном Прайсом, Стелланом Скарсгардом и украинкой Ольгой Куриленко в главных ролях. Однако на этом его несчастья не закончились — бывший продюсер проекта пытается запретить показ картины на Каннском фестивале.

Еще одним фестивальным чудом стало возвращение "персоны нон грата", датского режиссера и известного провокатора Ларса фон Триера. В 2011 году во время пресс-конференции его фильма "Меланхолия", который участвовал в основной программе смотра, Триер неосторожно высказался про свои симпатии к Адольфу Гитлеру. Это не помешало жюри вручить награду за лучшую женскую роль американской актрисе Кирстен Данст, однако изрядно подпортило отношения организаторов с режиссером. Спустя семь лет Канн готов принять скандального режиссера обратно. Его фильм "Дом, который построил Джек" про серийного убийцу Джека в исполнении Мэтта Диллона покажут вне конкурса.

Несмотря на известную высоколобость каннских отборщиков, в последние годы на смотре не обходится и без громких премьер американских блокбастеров. На этот раз на Лазурном берегу вне конкурса пройдет мировая премьера "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Рона Говарда, в котором рассказывается история начинающего контрабандиста и пилота Хана Соло в исполнении Олдена Эренрайка.

Любопытны и, по мнению некоторых критиков, даже более интересны фильмы параллельных программ. Так, программа "Канн Классика" отметит 50-летнюю годовщину фильма "2001 год: Космическая одиссея" Стенли Кубрика. Зрителям покажут 70-миллиметровую неотреставрированную пленку, а представит фильм британский режиссер Кристофер Нолан. Впервые после премьеры пятьдесят лет назад публика увидит знаменитую научную фантастику без цифровых трюков, отредактированных эффектов или ревизионистских правок.

В основную программу фестиваля вошла картина "Лето" российского режиссера Кирилла Серебренникова, который на данный момент находится под домашним арестом в рамках дела о "Седьмой студии". Все киносообщество лелеет надежду, что режиссера все-таки отпустят в Канн, чтобы он смог представить фильм лично. Тем временем суд продлил сроки его домашнего ареста до 19 июля.

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На посту председателя жюри основного конкурса испанского режиссера Педро Альмодовара сменила австралийская актриса Кейт Бланшетт. Она приезжала в Канн и как актриса, и как продюсер, но судить картины своих коллег будет впервые. Всего в жюри вошли пять женщин и четыре мужчины семи национальностей и с пяти континентов. Одним из них стал российский режиссер Андрей Звягинцев, который не раз привозил на смотр свои фильмы, а в прошлом году завоевал Гран-при жюри с лентой "Нелюбовь".

Новый фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" откроет вторую по значимости программу Каннского фестиваля "Особый взгляд".

Ранее сообщалось, что организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи.